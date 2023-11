Messi postawił sprawę jasno. Lewandowski obejdzie się smakiem

Wypożyczenie Messiego do FC Barcelony lub innego klubu byłoby możliwe. Podobnego ruchu w trakcie kariery piłkarskiej dokonał zresztą David Beckham, czyli obecny pracodawca Argentyńczyka. Anglik jako zawodnik Los Angeles Galaxy dwukrotnie był wypożyczany do AC Milan po tym jak kończył sezon w USA.

Messi zagra z Lewandowskim? Nie zostawił pola do interpretacji

Lionel Messi już zakończył sezon w Interze Miami. Jego drużyna nie awansowała do fazy play-off MLS, więc zdobywca Złotej Piłki teraz będzie miał kilka miesięcy wolnego. Nic nie stoi mu więc na przeszkodzie, żeby pójść śladami Beckhama i - przynajmniej na kilka miesięcy - trafić do FC Barcelony lub innego zainteresowanego klubu, a tych znalazłoby się wiele.

Do tego wszystkiego brakuje jednak zainteresowania samego Messiego. W rozmowie z "L'Equipe" Argentyńczyk przyznał, że nie ma tematu jego wypożyczenia do FC Barcelony lub innego klubu. "Nie, nie ma szans. To niemożliwe" - cytuje jego wypowiedź Fabrizio Romano.

W tym samym wywiadzie stwierdził, że latem miał wiele ofert z innych europejskich klubów oraz Arabii Saudyjskiej, ale zdecydował się na Inter Miami. Okazuje się, że mógł wrócić do FC Barcelony. - Mogłem wrócić do Barcelony, ale to się nie stało. To była podobna sytuacja do mojego odejścia w 2021. Myślałem o powrocie, moim życiu tam, zakończeniu tam kariery, jak zawsze chciałem, ale... to nie było możliwe - stwierdził. Dodał też, że jego przygoda w Europie dobiegła końca.

- Czy europejska piłka nożna się dla ciebie skończyła? Tak, dzięki Bogu, miałem niezwykłą karierę w Europie i wygrałem wszystko, o czym marzyłem. Teraz, gdy zdecydowałem się przyjechać do Stanów Zjednoczonych, nie sądzę, bym kiedykolwiek mógł ponownie zagrać w Europie. Oczywiście będę tęsknił za Ligą Mistrzów i Ligą Hiszpańską - to mecze o wyjątkowym smaku - ale cieszyłem się nimi tak bardzo, jak tylko mogłem, więc nie czuję się sfrustrowany - zakończył.

Czy to oznacza, że Messi już nigdy nie zagra w FC Barcelonie? Na pewno im będzie starszy, tym trudniej będzie o powrót inny niż w postaci benefisu, ale jak stwierdził sam Argentyńczyk po odebraniu Złotej Piłki - "W piłce nożnej jest wiele zwrotów akcji i wszystko może się zdarzyć". Do tego sam Lewandowski przyznał, że chciałby zobaczyć go jeszcze w koszulce FC Barcelony. - Messi zawsze znajdzie miejsce w Barcelonie. Jeżeli wróci, to będzie coś niesamowitego dla piłkarzy i fanów. Jego miejsce jest w Barcelonie. Liczę, że zagramy razem w następnym sezonie - powiedział kilka miesięcy temu w rozmowie z "Relevo".

Obecnie Lewandowski i reszta zespołu przygotowują się do meczu z Realem Sociedad, który odbędzie się w sobotę 4 listopada o godz. 21:00.