Xavi nie pozostawił żadnych złudzeń ws. Lewandowskiego. Króciutko

Robert Lewandowski doznał kontuzji stawu skokowego w meczu Ligi Mistrzów z FC Porto 4 października. Mimo zdecydowanie wykraczającego poza przepisy ataku Davida Carmo sędzia nie odgwizdał faulu, nie wspominając nawet o kartce. Napastnik FC Barcelony musiał zejść z murawy już w 34. minucie i ostatecznie pauzował do 28 października. Tego dnia powrócił do gry w trakcie El Clasico, ale widać było u niego brak meczowego rytmu. Przez niemal pół godziny gry Polak nie był w stanie zrobić zbyt wiele.

Dobre wieści od Xaviego. Robert Lewandowski w kolejnym meczu FC Barcelony zagra już w pierwszym składzie?

Przed El Clasico zaczął trenować dopiero w środku tygodnia. Niewykluczone zatem, że podczas najbliższego meczu Polak wyjdzie już w pierwszym składzie, a powody, by tak myśleć, dają słowa Xaviego z piątkowej konferencji prasowej.

- Raphinha i Robert czują się dobrze, w stu procentach. To bardzo dobrze, że zespół ma więcej alternatyw - podkreślił trener FC Barcelony w rozmowie z dziennikarzami.

Skoro Lewandowski jest w pełni sił, to raczej nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaczął mecz od pierwszej minuty. Tym bardziej że rywal będzie bardzo wymagający. Barca w sobotę o godzinie 21:00 zagra na wyjeździe z Realem Sociedad. Ekipa z Kraju Basków zajmuje piąte miejsce w tabeli, czyli bezpośrednio za czwartą "Dumą Katalonii". Polak z pewnością Xaviemu w takim spotkaniu się bardzo przyda. Dla selekcjonera Michała Probierza to też bardzo ważne, aby kapitan kadry złapał jak najwięcej minut przed arcyważnym starciem z Czechami 17 listopada.

Xavi jednak nadal nie będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników. Hiszpan przekazał, że wciąż nie będzie mógł skorzystać z Frenkiego De Jonga oraz Sergiego Robero. Nieobecność tego pierwszego zwłaszcza daje się we znaki, bo Holender jest "regulatorem" tempa gry zespołu i ma na nie ogromny wpływ. Dobrą wiadomością jest za to długo wyczekiwany powrót Pedriego, który ostatni raz zagrał pod koniec sierpnia. 20-latek uporał się już kontuzją mięśniową prawego uda i może jeszcze nie zagra w sobotę, ale powinien znaleźć się w kadrze meczowej.