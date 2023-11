Dwóch kandydatów na nowego trenera Manchesteru United. To byłby hit roku

Ostatnie miesiące nie są zbyt udane dla Manchesteru United. Zaczęło się jeszcze w czerwcu, kiedy poległ w finale FA Cup z Manchesterem City (1:2). Po dwóch miesiącach przerwy rozpoczął rozgrywki Premier League i... przegrał trzy spośród pięciu spotkań. Następnie przyszły również porażki w Lidze Mistrzów zarówno z Bayernem Monachium (3:4), jak i Galatasaray (2:3). I choć piłkarze Erika ten Haga pokonali ostatnio FC Kopenhagę (1:0), to totalnie skompromitowali się w starciu 10. kolejki PL z Manchesterem City (0:3). Jeszcze większa krytyka spadła na nich za porażkę w EFL Cup.

"To był żałosny występ. W przeszłości zdarzało się, że po czymś takim na Old Trafford trenerzy tracili pracę. To było jak poddanie się. To był haniebny sygnał, że piłkarzom nie zależy ani na klubie, ani na trenerze. Kibice odwrócili się od Erika ten Haga, który desperacko potrzebuje przekonać jeszcze do siebie zawodników" - tak środową porażkę Manchesteru United z Newcastle United (0:3) podsumował dziennik "The Times".

Władze Manchesteru United mają dość. Dwóch potencjalnych następców Erika ten Haga

"Daily Mirror" poinformował w czwartek, że po ostatnich kompromitujących porażkach ten Hag "stąpa po cienkim lodzie". Niewątpliwie przeżywa obecnie najgorszy okres podczas pracy w Manchesterze, ponieważ jego zespół przegrał osiem z ostatnich 15 meczów. Tak słaby start nie przydarzył się drużynie od sezonu 1962/63. I choć pozycja szkoleniowca była do tej pory niepodważalna wśród klubowych władz, to aktualnie znacząco się to zmieniło i możliwe, że już niedługo pożegna się z posadą.

Angielski dziennik twierdzi, że władze klubu są obecnie zainteresowane dwoma nazwiskami: trenerem Sportingu Rubenem Amorimem oraz... Zinedine'em Zidane'em. Obaj byli już rzekomo rozważani, kiedy w listopadzie 2021 szukano następcy Ole Gunnara Solskjaera. Zdecydowano się jednak wtedy na tymczasowe zatrudnienie Ralfa Rangnicka, ale być może teraz któryś z nich podejmie nowe wyzwanie.

Zwolnienie ten Haga wydaje się przesądzone, zwłaszcza że w szatni rośnie do niego niechęć. Zawodnicy mają być rzekomo niezadowoleni z jego pomysłów na meczach i treningach. Tracą do niego zaufanie, wątpią w jego wizję i nie do końca wiedzą, w jakim kierunku ma zmierzać zespół. Ponadto mają negatywnie podchodzić do jego wyborów personalnych, ponieważ ma faworyzować kilku piłkarzy. Popadł też w konflikt z Jadonem Sancho, który najprawdopodobniej w styczniu opuści drużynę.