Gigantyczna sensacja w Pucharze Niemiec! Kompromitacja stulecia Bayernu! [WIDEO]

Bayern Monachium w ostatnich tygodniach prezentował się coraz lepiej. Wygrał pięć ostatnich spotkań, łącznie strzelił w nich 19 bramek. Wydawało się, że mecz drugiej rundy Pucharu Niemiec z 1. FC Saarbrucken będzie dla niego formalnością.

Niewiarygodne. Bayern Monachium odpada z Pucharu Niemiec. Ograł go trzecioligowiec

W podstawowym składzie Bawarczyków pojawili się Manuel Neuer, Joshua Kimmich czy Thomas Muller. Ostatni z wymienionych w 16. minucie strzelił gola na 1:0 i wydawało się, że to początek kanonady. Jednak jeszcze przed przerwą wyrównał Patrick Sontheimer. W drugiej połowie Tuchel wpuścił na boisko kolejne gwiazdy - Jamala Musialę, Serge'a Gnabry'ego czy Kingsleya Comana - ale to nic nie dało. Dramat monachijczyków nastąpił tuż przed końcem meczu, w 96. minucie trafił Marcel Gaus i to Saarbrucken awansowało.

W ten sposób zakończyła się dobra passa Bayernu z ostatnich tygodni. To dla niego dopiero druga porażka w sezonie, pierwszą poniósł w spotkaniu o Superpuchar Niemiec z Lipskiem (0:3). Jednak ta jest znacznie bardziej bolesna. Saarbrucken to jeden z najsłabszych zespołów trzeciej ligi, zajmuje w niej 15., czyli szóste od końca miejsce. Ogranie Bawarczyków to dla niego kolosalny sukces.

Bayern Monachium odpadł z Pucharu Niemiec. Thomas Tuchel może czuć się zagrożony

Kompromitująca wpadka może sprawić, że szefowie Bayernu stracą cierpliwość do Thomasa Tuchela. Początki jego pracy były trudne, w zeszłym sezonie zespół poniósł zaskakującą porażkę w krajowym pucharze z Freiburgiem, a potem do ostatnich minut drżał o mistrzostwo Niemiec. I choć ostatnio było lepiej, to tego, co wydarzyło się w środę, nikt w Monachium się nie spodziewał.

Szansę na rehabilitację Bayern Monachium będzie miał w sobotę 4 listopada. Nie będzie o to łatwo, gdyż czeka go ligowe starcie z Borussią Dortmund.