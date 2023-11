Barcelona ściąga posiłki dla Lewandowskiego. To rewelacja sezonu

FC Barcelona ma dosyć ograniczone pole manewru w ataku. W tej formacji Xavi bazuje na pięciu zawodnikach - Robercie Lewandowskim, Ferranie Torresie, Raphinhi, Joao Feliksie, który jest tylko wypożyczony z Atletico Madryt, oraz 16-letnim Laminie Yamalu. Widać, że przydałyby się wzmocnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Szokujące słowa do polskiego sędziego. "Nic gorszego do drugiego człowieka nie można powiedzieć"

FC Barcelona potrzebuje wzmocnień ataku. Xavi liczy na transfer lewoskrzydłowego

Największy kłopot jest z obsadą lewego skrzydła. Tam pierwszym i w zasadzie jedynym wyborem jest Felix. Mógłby też grać tam Torres, tyle że aktualnie jest postrzegany jako alternatywa dla Lewandowskiego. W pojedynczych meczach na tej pozycji występowali Fermin Lopez czy Gavi, ale są to rozwiązania doraźne. Z tego powodu Xavi naciska na wzmocnienia.

Według katalońskiego "Sportu" działacze już zaczęli nad tym pracować i sporządził listę graczy, którzy mogliby dołączyć do klubu - ich występy są szczegółowo monitorowane. Jednym z nich jest Savinho z Girony, sensacyjnego wicelidera La Ligi. 19-letni Brazylijczyk jest jedną z gwiazd zespołu, w 12 meczach strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty.

FC Barcelona chce sprowadzić Savinho z Girony. Deco bardzo go ceni

Transfer Savinho może być skomplikowaną operacją. Do Girony jest on wypożyczony z Troyes, oba te zespoły łączy to, że są częścią City Football Group, holdingu posiadającego udziały w wielu klubach - najbardziej znany to Manchester City, z którym Barcelona nie może konkurować pod względem finansowym. W stolicy Katalonii liczą na sprawczość Deco, dyrektora sportowego, który już kilka lat temu chciał zrekrutować brazylijskiego skrzydłowego do swojej agencji menedżerskiej.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

"Sport" wskazał, za co Deco ceni młodego piłkarza. "Poza jego techniką i wykończeniem Deco wysoko ceni taktyczną wszechstronność lewoskrzydłowego, który oferuje tę samą jakość podczas gry po obu stronach ataku. (...) Savinho dobrze radzi sobie w sytuacjach jeden na jednego i grze w szerokości boiska. Tego drugiego aspektu brakuje Barcelonie na początku sezonu, która ma obsesję na punkcie zbyt częstej gry w środku pola, zaprojektowanej przez Xaviego" - czytamy.

Savinho zaczynał karierę w Atletico Mineiro, stamtąd latem 2022 r. trafił do Troyes i od razu został wypożyczony na rok do PSV. Przed tym sezonem na takiej samej zasadzie przeniósł się do Girony.