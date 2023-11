Real Madryt jest nim zachwycony. Szykuje hitowy transfer za "grosze"

Podczas letniego okresu przygotowawczego Real Madryt miał spore problemy, gdyż aż dwóch zawodników doznało ciężkiej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego - Eder Militao oraz Thibaut Courtois. Z brakiem Brazylijczyka Carlo Ancelotti sobie poradził, gdyż ma do dyspozycji czterech innych stoperów, lecz wielomiesięczna nieobecność podstawowego bramkarza sprawiała większy problem.

Real jest nim zachwycony. Szykuje transfer za 20 mln euro

Z tego powodu w sierpniu zdecydowano się wypożyczyć z Chelsea Kepę Arrizabalagę, który nie spisywał się najlepiej w londyńskim klubie, a przecież w 2018 roku wydali na niego 80 milionów euro. Latem wykupiono z Brighton Roberto Sancheza, więc 29-letni Bask mógł wylądować w Madrycie, gdzie spełnia, a nawet przekracza niektóre oczekiwania. Między słupkami bramki "Królewskich" rozegrał 12 meczów, w których stracił dziesięć goli i pięciokrotnie zachował czyste konto.

Władze Realu są na tyle zadowoleni z Kepy, że są zdecydowani na wykup bramkarza. Jak podaje "The Sun" ekipa ze stolicy Hiszpanii chce go mieć w swoim składzie na następny sezon, ale wyznaczyła limit 20 milionów euro na ten ruch. 29-latek nigdy nie krył, że za wszelką cenę pragnie zostać zawodnikiem "Królewskich", zwłaszcza że już kilka lat temu miało dojść do takiego ruchu. Gdy Courtois wyzdrowieje po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego w lewym kolanie, rywalizacja w bramce Realu ma być wyrównana. Wcześniej Belg nie miał realnego konkurenta do gry.

Real Madryt bardzo dobre radzi sobie w dotychczasowym sezonie. W lidze zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 28 punktów po 11. kolejkach. Podopieczni Carlo Ancelottiego przegrali tylko jedno spotkanie - w 1:3 derbach z Atletico na Civitas Metropolitano. Niedawno pokonali natomiast Barcelonę 2:1 w El Clasico.