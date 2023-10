Mateusz Borek ujawnia, gdzie latem mógł trafić Kiwior. "Walczyli do końca"

Jakub Kiwior nie może liczyć na regularną grę w wyjściowym składzie Arsenalu. W związku z tym latem mówiło się, że może zmienić klub. Media łączyły go między innymi z Napoli. Teraz Mateusz Borek wrócił do tego tematu i ujawnił, który zespół był bardzo bliski ściągnięcia Polaka. - Walczyła o niego do końca, ale Arteta powiedział "nie" - powiedział w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym.

