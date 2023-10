To nagranie obnaża reprezentanta Polski. Wrzucił go na karuzelę [WIDEO]

Nicola Zalewski nie jest ostatnio w najlepszej formie. Nie gra regularnie w wyjściowym składzie AS Romy i został także pominięty przez Michała Probierza w październikowych powołaniach do kadry. W miniony weekend znów nie spisał się najlepiej. Jego drużyna grała z Interem Mediolan w 10. kolejce Serie A, a w sieci pojawiło się obnażające go nagranie z tego spotkania.

