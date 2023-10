Są pierwsze przecieki z gali Złotej Piłki. Romano ujawnia

W poniedziałek w paryskim Theatre du Chatelet odbędzie się gala magazynu "France Football", podczas której zostaną nagrodzeni najlepsi piłkarze sezonu 2022/23. Najwięcej emocji wzbudza rywalizacja o Złotą Piłkę, ale zostanie wręczonych jeszcze kilka innych prestiżowych nagród.

Fabrizio Romano wskazał, kto otrzyma Trofeum Kopy. Będzie to Jude Bellingham

Jedną z nich jest Trofeum Kopy dla najlepszego zawodnika do 21. roku życia. Nazwano je na cześć Raymonda Kopy, legendarnego pomocnika Realu Madryt i reprezentacji Francji (który miał polskie korzenie, urodził się jako Kopaczewski). "France Football" przyznaje je od 2018 roku, a pierwszym wyróżnionym był Kylian Mbappe.

W tym roku szansę na nagrodę ma 10 piłkarzy - Alejandro Balde, Gavi, Pedri (wszyscy FC Barcelona), Jude Bellingham, Eduardo Camavinga (obaj Real Madryt), Rasmus Hojlund (Manchester United), Jamal Musiala (Bayern Monachium), Antonio Silva (Benfica), Xavi Simons (RB Lipsk) i Elye Wahi (Lens). Dziennikarz Fabrizio Romano ogłosił, że triumfatorem będzie Bellingham. W dodatku może to być jedno z kilku cennych wyróżnień, jakie otrzyma w tym roku. "Wszystko wskazuje na to, że w grudniu Jude Bellingham zdobędzie nagrodę Golden Boy" - napisał Romano na Twitterze.

Bellingham w sezonie 2022/23 występował w Borussii Dortmund. Rozegrał 42 mecze, w których strzelił 14 goli i zaliczył siedem asyst. Jego zespół został wicemistrzem Niemiec, doszedł też do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Latem Anglik przeniósł się do Realu Madryt, gdzie zaliczył fenomenalne wejście, ale zgodnie z zasadami plebiscytu nie mogło być to brane pod uwagę.

Fabrizio Romano wskazał zdobywcę Złotej Piłki

Kilka dni wcześniej świetnie poinformowany włoski dziennikarz wyjawił, kto zdobędzie Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza ostatniego sezonu. "Jeśli wszystkie przesłanki zostaną potwierdzone, Messi zostanie triumfatorem Złotej Piłki" - napisał. Dla Argentyńczyka byłoby to już ósme takie wyróżnienie, poprzednio otrzymał je w latach 2009-2012, 2015, 2019 i 2021.