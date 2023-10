Gigant ma plan na Zielińskiego! Włosi ujawniają kulisy

Piotr Zieliński trafił do Neapolu w 2016 roku i dziś śmiało można go nazwać ikoną Napoli. Zdobył z nim Puchar Włoch (2020), scudetto (2023), a w błękitnej koszulce rozegrał już 342 spotkania, co daje mu ósme miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Do podium zestawienia daleko, bo Antonio Juliano ma na koncie aż 500 meczów, a przecież Polak może niedługo opuścić Neapol.

Jego kontrakt wygasa 30 czerwca, co oznacza, że 1 stycznia będzie mógł podpisać kontrakt z nowym pracodawcą, który będzie obowiązywał od sezonu 2024/25. Zieliński podkreślał wielokrotnie, że świetnie czuje się w Neapolu i chętnie by w klubie został. "La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że jest gotów zostać nawet za niższe zarobki.

To dlaczego nowy kontrakt wciąż nie został podpisany?

Podobno prezes Aurelio De Laurentiis chce, żeby obniżona pensja obowiązywała od momentu przedłużenia umowy, zaś agenci Polaka naciskają, by nowe zarobki obowiązywały dopiero od lipca 2024 roku. Jedno jest pewne - czas ucieka, a strony nadal się nie dogadały.

- Inter przystąpił do wyścigu o pozyskanie Zielińskiego. Polak, który zeszłego lata odrzucił atrakcyjną ofertę z Al Ahli, jest również kuszony przez Juventus i co najmniej kilka innych czołowych klubów zagranicznych - czytamy.

"Gazzetta" podkreśla, że Juventusowi zależy na czasie, bo trener Massimiliano Allegri, już po zamknięciu okienka transferowego, stracił zawieszonych pomocników. Paula Pogbę za doping i Nicolo Fagiolego za obstawianie piłki nożnej u nielegalnych bukmacherów.

- Inter przełamał wahania i przekonał się do zakontraktowania kolejnego luksusowego wolnego agenta. Beppe Marrotta, Piero Ausilio i Dario Baccina, dyrektorzy mediolańczyków, w ostatnich latach podpisali umowy z wieloma piłkarzami bez klubów. Na przykład z Marcusem Thuramem, Juanem Cuadrado, Andre Onaną, Stefanem De Vrijem czy Hakanem Calhanoglu.

Zielińskiemu znacznie łatwiej byłoby wskoczyć do składu Juventusu, ale taka przeprowadzka wkurzyłaby kibiców Napoli, bo oni nie mają większego wroga niż Juve. Z kolei Inter ma aktualnie bardzo mocny środek pola, gdzie biegają m.in. Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Davide Fratessi, Stefano Sensi, czy Nicolo Barella. Ten ostatni jest jednak kuszony przez angielskie kluby.

- Czy miłość Barelli do Interu wystarczy, by odeprzeć pokusę? Polak mógłby być wielką szansą - podsumowuje różowy dziennik.