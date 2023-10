Wskazali nowego kapitana Barcelony. Wolą go od Lewandowskiego

Najważniejszym piłkarskim wydarzeniem w Hiszpanii w miniony weekend było bez wątpienia El Clasico. Starcie pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt przyniosło wiele emocji, zwłaszcza że decydujące trafienie padło w samej końcówce. W drugiej minucie doliczonego czasu gry trzy punkty "Królewskim" zapewnił Jude Bellingham, strzelając gola na 2:1. Wcześniej ten sam zawodnik wyrównał uderzeniem z dystansu.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Bartmana?! "Ten człowiek powinien być zdyskwalifikowany"

"Charakter czyni go niezbędny". Hiszpanie namaścili nowego kapitana Barcy

W środowisku Barcelony panuje spore rozgoryczenie tą porażką, zwłaszcza że zespół Xaviego już w szóstej minucie objął prowadzenie. Po porażce Ilkay Gündogan krytycznie ocenił postawę i reakcje drużyny już w szatni. - Byłem w szatni i widać było rozczarowanie, ale szczerze mówiąc, po tak ważnym meczu i takim wyniku, chciałbym zobaczyć więcej frustracji oraz złości. To mały problem - stwierdził.

Jednak Niemiec nie był jedynym zawodnikiem Barcelony, który krytycznie podszedł do postawy zespołu. Dokonał tego także Gavi, 19-letni środowy pomocnik. - Mecz opiera się na szczegółach. Pierwszy gol robi różnicę, ale nie możemy być tak do niego przywiązani. Potem się załamaliśmy - mówił po meczu.

Gavi jest jednym z nielicznych graczy Barcy, którzy po tym spotkaniu są chwaleni w hiszpańskiej prasie. Kataloński "SPORT" nazwał go nawet najlepszym zawodnikiem pierwszej połowy. Nie mają także wątpliwości, że to przyszły kapitan zespołu z Camp Nou. "Ma dopiero 19 lat, ale już jest liderem na boisku i nikt nie wątpi, że pewnego dnia zostanie jednym z kapitanów Barcelony" - czytamy na łamach "SPORTu". "Charakter Gaviego czyni go niezbędnym dla Xaviego" - podkreślają, zauważając, że opuścił tylko jeden z czternastu oficjalnych meczów Blaugrany rozegranych w tym sezonie, a było to spowodowane zawieszeniem za kartki. 19-latek znany jest ze swojego zaangażowania w grę defensywną. To on jest często zawodnikiem, który w trakcie meczu wykonuje najwięcej skoków pressingowych do rywala. Często kończy się to faulem. W spotkaniu z Realem przewinił aż czterokrotnie.

Środkowy pomocnik, mimo raptem 19 lat, ma już na swoim koncie 25 występów w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii. Dla Barcelony zagrał 109 razy, co czyni go najmłodszym zawodnikiem w historii klubu, który przekroczył setkę spotkań.