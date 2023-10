Cała Polska czekała na jego powrót! Wspaniałe wieści dla Probierza

Jakub Moder w kwietniu 2022 roku zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i od tamtej pory zmagał się z koszmarną kontuzją. Powrót zawodnika znacznie się przeciągał, ale w ostatnich tygodniach Brighton przekazywało optymistyczne informacje o jego powrocie do treningów. Teraz pomocnik wreszcie może pojawić się na boisku w oficjalnym meczu.

Jakub Moder wraca do gry. Szansa na minuty w meczu Brighton z Arsenalem

Powrót pomocnika zbliżał się wielkimi krokami i najwyraźniej może stać się faktem już w niedzielę 29 października. Dziennikarze Meczyki.pl informują, że 24-latek znalazł się w kadrze meczowej Brighton na spotkanie Premier League 2 z Arsenalem.

To jasny sygnał, że sztab szkoleniowy ekipy z angielskiej elity chce stopniowo wprowadzać Modera do gry. Pierwszy zespół tego samego dnia zagra z Fulham, ale po tak długim rozbracie z piłką zawodnikowi przyda się występ w starciu o mniejszej intensywności.

Jeśli trenerzy młodzieżowego zespołu zdecydują się na wystawienie Modera, to będzie dla niego pierwszy mecz od 2 kwietnia 2022 roku. Pomocnik w najbliższych tygodniach z pewnością powalczy o powrót do gry w pierwszym zespole w Premier League, w której uzbierał już 40 meczów. W rundzie jesiennej z pewnością nie zagra w Lidze Europy, do której nie został zgłoszony przez klub.

Mecz Premier League 2 pomiędzy Brighton i Arsenalem zaplanowano na niedzielę 29 października o godzinie 15:00 w Londynie. Moder prawdopodobnie nie wybiegnie w pierwszym składzie, ale można spodziewać się jego wejścia z ławki rezerwowych.