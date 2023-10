Bandyci porwali rodziców piłkarza Liverpoolu. Są nowe informacje

W sobotę 28 października rodzice Luisa Diaza wracali niewielką ciężarówką do domu i zatrzymali się na stacji benzynowej w rodzinnym miasteczku Barrancas. Tam mieli zostać porwani przez uzbrojoną grupę, która poruszała się na motocyklach. Kobietę udało odnaleźć się jeszcze tego samego dnia, ale wciąż trwają poszukiwania ojca piłkarza.

Porwanie rodziców Luisa Diaza w Kolumbii. Matkę znaleziono, trwają poszukiwania ojca

Cilenis Marulanda, czyli matka piłkarza Liverpoolu została odnaleziona jeszcze tego samego dnia, dzięki utworzeniu przez policję "punktu kontrolnego". Tę informację przekazał Prezydent Kolumbii Gustavo Petro, który zaangażował się w sprawę i niemal od razu powołał grupę, która ma poszukiwać ojca reprezentanta Kolumbii Luisa Manuela Diaza.

Agencja Reutera informuje, że biuro prokuratora generalnego Kolumbii utworzyło już zespół śledczy, złożony z policjantów i wojskowych. Poszukiwania mają odbywać się głównie w Barrancas w prowincji La Guajira, gdzie porwano parę.

Na razie światowe media nie poinformowały o ewentualnych tropach, prowadzących do ojca reprezentanta Kolumbii. Dyrektor kolumbijskiej policji generał William Salamanca przekazał, że wykorzysta wszystkie środki, by znaleźć porwanego mężczyznę. Hiszpańska "Marca" donosi, że władze Barrancas w ostatnim czasie ostrzegały rodziców Diaza przed ewentualnym porwaniem i odradzały im zbliżanie się do domu na wsi.

Luis Diaz na razie nie udzielił żadnego komentarza w tej sprawie. Zawodnik znalazł się w kadrze meczowej Liverpoolu na mecz z Nottingham Forest, który zaplanowano na niedzielę 29 października o godzinie 15:00. Nie wiadomo, czy ostatnie doniesienia nie spowodują, że Juergen Klopp będzie musiał radzić sobie bez niego.