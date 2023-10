Kiwior pokazał, co potrafi. Jest reakcja angielskich mediów

W sobotę 28 października w ramach 10. kolejki Premier League Arsenal na własnym stadionie zmierzył się z Sheffield United. Goście to tegoroczny beniaminek i główny kandydat do spadku, co potwierdza jeden punkt zdobyty we wszystkich dotychczasowych spotkaniach. Drużyna prowadzona Mikela Artetę zwyciężyła aż 5:0, a Hiszpan zdecydował się wystawić Jakuba Kiwiora w pierwszym składzie. Polak z pewnością nie zawiódł, a według niektórych angielskich dzienników rozegrał naprawdę dobry mecz.

Tak angielskie media oceniły Kiwiora. "Udane minuty"

17-krotny reprezentant Polski dopiero drugi raz w tym sezonie pojawił się w wyjściowej jedenastce Arsenalu w ligowym meczu. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce 26 sierpnia podczas zremisowanego 2:2 starcia z Fulham. W sobotę Kiwior dostał kolejną szansę, której nie zmarnował. 23-latek całe spotkanie rozegrał na środku obrony u boku Williama Saliby, jednak często był zmuszony do wypełniania przestrzeni na lewej stronie defensywy, którą regularnie opuszczał Zinczenko. Ukrainiec w zespole Arsenalu w akcjach ofensywnych najczęściej pełni rolę dodatkowego pomocnika.

"Grał bardziej jako lewy obrońca, bo musiał wypełniać przestrzeń pozostawianą przez Zinchenkę i robił to bardzo dobrze" - czytamy na portalu goal.com. "Nie będzie miał łatwiejszego popołudnia w Premier League w tym sezonie" - dodają dziennikarze portalu 90min.com. Oba portale przyznały piłkarzowi notę "7".

Eksperci z serwisu Evening Standard przyznali, że byli zaskoczeni decyzją Artety o wystawieniu Kiwiora w pierwszym składzie, jednak po meczu docenili Polaka za grę z piłką przy nodze. "Niespodziewany starter na pozycji środkowego obrońcy, ale rozegrał dobry mecz. W tym sezonie znacznie się poprawił podczas posiadania piłki" - napisał portal, również oceniając Polaka na siódemkę w dziesięciopunktowej skali.

Pochwały Jakub Kiwior otrzymał także od "The Sun", które wystawiło mu notę "8". "Do tej pory w tym sezonie miał niewiele minut, ale z pewnością zaliczył udane minuty dzięki opanowanej grze w obronie" - napisała brytyjska gazeta. Miejmy nadzieję, że dobra dyspozycja Kiwiora z klubu przełoży się na reprezentację, która 17 listopada zagra ostatni mecz eliminacji do mistrzostw Europy przeciwko Czechom.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w tym sezonie Jakub Kiwior wystąpił w pięciu meczach Arsenalu, spędzając na boisku łącznie 272. minuty. Sobotnie zwycięstwo sprawiło, że wicemistrzowie Anglii z 24. punktami na koncie zajmują drugie miejsce w tabeli, tracąc dwa oczka do pierwszego Tottenhamu.