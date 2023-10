Rasistowski skandal podczas El Clasico. Barcelona natychmiast zareagowała

Sobotnie El Clasico jak zawsze przyniosło wiele emocji na boisku i poza nim. Real Madryt wygrał z FC Barceloną 2:1 po golu w samej końcówce meczu, ale kibice szaleli na trybunach w Barcelonie nie tylko po trafieniach Ilkaya Guendogana i Jude'a Bellinghama. Reagowali także na faule, wygwizdywali piłkarzy i według hiszpańskich mediów dopuścili się rasistowskich zachowań wobec Viniciusa Juniora.

Vinicius Junior ofiarą rasizmu podczas El Clasico. Barcelona obiecuje działania

Vinicius jest gwiazdą Realu Madryt i często prowokuje kibiców rywali, którzy odpłacają mu się w najgorszy możliwy sposób. Zawodnik już wielokrotnie był obrażany na tle rasistowskim, co stało się również podczas sobotniego El Clasico. Zaczęło się już na samym początku meczu, kiedy Brazylijczyk kopnął piłkę w trybuny i usłyszał gwizdy.

Później Vinicius chciał wymusić faul i starł się z Xavim przy linii bocznej. Szkoleniowiec Barcelony dotknął twarzy zawodnika, a cała sytuacja rozsierdziła kibiców. "Marca" informuje, że już wtedy fani Barcelony mieli krzyczeć w kierunku piłkarza "p********a małpa, p********a małpa".

Do kolejnej eskalacji doszło, kiedy skrzydłowy opuszczał boisko i prowokował fanów rywali. Wtedy to z trybun w jego kierunku polecieć miał banan. Dziennikarze donoszą jednak, że wcale nie musiał być to owoc, a część żółtej kartoniady zaprezentowanej przed meczem. Również wtedy jeden z kibiców za ławkami rezerwowych miał krzyczeć na zawodnika i nie szczędzić rasistowskich haseł.

Skandaliczne zachowania zostały odnotowane przez władze LaLiga, a zbadanie sprawy obiecała Barcelona. "FC Barcelona zawsze będzie bronić wartości piłki nożnej i sportu, takich jak szacunek dla przeciwnika. Zbadamy każdą rasistowską zniewagę, która mogła mieć miejsce dzisiejszego popołudnia podczas meczu z Realem Madryt" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu w mediach społecznościowych.

Podczas meczu z Sevillą 21 października jeden z kibiców również obrażał Viniciusa, a władze LaLiga i klub z Andaluzji podjęły zdecydowane działania. Człowiek ten został zidentyfikowany i otrzymał zakaz wstępu na stadion w Sewilli. Być może to samo spotka osobę, która dopuściła się skandalicznych komentarzy wobec piłkarza podczas El Clasico.