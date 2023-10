Zagraniczne media mówią jednym głosem po El Clasico. "Najlepszy na świecie"

FC Barcelona pokazała się z bardzo dobrej strony w pierwszej połowie El Clasico. Objęła prowadzenie po sześciu minutach za sprawą Ilkaya Gundogana. Po przerwie wszystko się zmieniło. Mimo że miała kilka okazji do podwyższenia prowadzenia, to finalnie przegrała 1:2. Bohaterem Realu został Jude Bellingham, który strzelił dwa gole.

Hiszpańskie media zachwycone Bellinghamem

Występ Bellinghama zrobił ogromne wrażenie na hiszpańskich mediach. "El Clasico wygrywa najlepszy piłkarz świata" - czytamy w tytule El Confidencial. Dziennikarze dodali, że Anglik po raz kolejny w tym sezonie uratował drużynę Carlo Ancelottiego. "Anglik kompletnie odmienił Real. To więcej niż wzmocnienie" - to z kolei opinia "AS". Gazeta z Madrytu zwróciła uwagę, że do tej pory pomocnik strzelał jedynie z pola karnego, a jego pierwsza bramka w El Clasico padła po uderzeniu z dystansu. "Nadaje się do wszystkiego" - czytamy dalej.

Na tym zachwyty nad Bellinghamem się nie kończą. "Był decydujący" - napisali dziennikarze "Sportu" i wystawili mu najwyższą ocenę w całym zespole (9, w skali 1-10). - To najlepszy start, jaki kiedykolwiek widziałem - powiedział o Angliku Tomas Roncero w Carrusel Deportivo. - Wspomnę o pewnym kosmicie. Nie pamiętam tak dobrego występu. Bellingham jest szalony - dodał Alvaro Benito. Alfredo Relano z kolei porównał pomocnika do legendarnego Alfedo Di Stefano, który w barwach Realu strzelił 216 goli.

Zachwyty nad Bellinghamem nie powinny dziwić. Anglik kapitalne rozpoczął przygodę w Realu Madryt. W bieżącym sezonie La Ligi rozegrał już 10 meczów, w których strzelił 10 goli. Tym samym jest liderem klasyfikacji strzelców. Drugi Antoine Griezmann ma na koncie siedem bramek, a trzeci Lewandowski pięć.

Dzięki zwycięstwu Real Madryt awansował na pozycję lidera La Ligi. Po 11 kolejkach ma 28 punktów na koncie. FC Barcelona natomiast jest trzecia z dorobkiem 24 punktów.