Kapitalne wieści dla Barcelony przed El Clasico. Nastąpił przełom

Spotkanie FC Barcelony z Realem Madryt zostanie rozegrane w sobotę na obiekcie Estadi Olimpic Lluis Companys. Wszyscy zastanawiali się, czy na mecz zdąży wykurować się Robert Lewandowski, który 4 października w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Porto doznał kontuzji. Z najnowszych doniesień medialnych wynika, że Polak powinien znaleźć się w kadrze meczowej.

Barcelona dostała świetne wieści przed El Clasico. Kluczowy piłkarz może zagrać

Przełom września i października był dla FC Barcelony bardzo trudnym okresem ze względu na plagę kontuzji podstawowych piłkarzy. Z gry wypadli m.in. Frenkie de Jong, Raphinha czy wspomniany Lewandowski. Do tego grona dołączył również Jules Kounde. 8 października podczas ligowego spotkania przeciwko Granadzie (2:2) Francuz opuścił boisko tuż przed końcem pierwszej połowy. Wcześniej Kounde próbował rozbiegać uraz, jednak ostatecznie ze wściekłą miną został zmuszony do zejścia z murawy.

Początkowo wydawało się, że kontuzja piłkarza nie jest zbyt groźna, jednak szczegółowe badania wykazały lekkie skręcenie w lewym kolanie. Z tego powodu pauza Julesa Kounde miała potrwać aż pięć tygodni. Tymczasem okazuje się, że 23-krotny reprezentant Francji może być gotowy do gry już na starcie z Realem Madryt. Podobno w tym tygodniu w procesie leczenia zawodnika nastąpił przełom, o czym poinformował dziennikarz "Mundo Deportivo" Fernando Polo. "Powiedział Xaviemu, że jest gotowy, aby wejść do składu i, jeśli zajdzie taka potrzeba, zagrać w El Clasico" - czytamy.

Oprócz tego podczas piątkowej konferencji prasowej głos ws. kontuzji w drużynie zabrał sam trener. Xavi docenił sztab medyczny za wspaniałą pracę, dzięki której wielu zawodników wróciło do treningów wcześniej, niż się tego spodziewano. - Ani z Pedrim, ani z nikim innym nie ma problemu. Wręcz przeciwnie. Trzeba to podkreślić. Jeśli chodzi o kontuzje, zawodnicy, którzy mieli pięć tygodni, są gotowi w trzy. Przekazałem dziś lekarzom, że ich wykonywana praca jest rewelacyjna, a przede wszystkim predyspozycje zawodników. Pięciu z nich pauzowało, a teraz mogą grać - mówił Xavi cytowany przez "Mundo Deportivo". Oprócz Lewandowskiego i Kounde do gry wrócili również wspomniani de Jong, Raphinha oraz Pedri.

Mimo to szkoleniowiec mistrzów Hiszpanii podkreśla, że nie zdecyduje się na wystawienie zawodników, którzy nie będą gotowi do gry w stu procentach. - Wszyscy chcą wystąpić w klasyku. Nastawienie piłkarzy jest bardzo dobre i na skład musimy poczekać do jutra. Zagrają ci, którzy są lepsi. Nie możemy popełnić błędu i wystawić na boisko zawodnika, który nie jest na sto procent gotowy. Zobaczymy, jak będzie jutro - dodał.

Mecz FC Barcelona - Real Madryt w 11. kolejce La Liga rozpocznie się w sobotę 28 października o godz. 16:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.