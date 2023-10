Kolega ocenił Lewandowskiego. Wytknął mu jedną wadę [WIDEO]

Już w sobotę o godz. 16:15 odbędzie się El Clasico, czyli legendarny pojedynek FC Barcelony i Realu Madryt. Kibice do samego końca zastanawiali się, czy po kontuzji z początku października Robert Lewandowski będzie gotowy na to starcie. Z najnowszych doniesień medialnych wynika, że Polak pojawi się w kadrze meczowej. Nie wykluczone, że zagra u boku Ilkay'a Guendogana, którego poznał jeszcze w czasach gry dla Borussi Dortmund.

Piłkarze mieli okazję występować w niemieckiej drużynie w latach 2011-2014. Teraz znów spotkali się w jednym klubie. Guendogan podczas ostatniego okna przeniósł się do Barcelony z Manchesteru City na zasadzie wolnego transferu. 71-krotny reprezentant Niemiec od razu stał się jednym z kluczowych zawodników w środku pola. Ostatnio piłkarz udzielił wywiadu stacji Eleven Sports we współpracy z Meczyki.pl, w którym wypowiedział się np. Lewandowskiego.

Na początku Ilkay Guendogan wypowiadał się o 35-latku w samych superlatywach, jednak nie zabrakło również małej "szpilki" w stronę Polaka. - Po pierwsze to ktoś, kto zawsze chce mieć piłkę. Wiele osób tego nie dostrzega, ale Robert bez piłki, kiedy go nie widać, też robi sporo ruchu. Dla kogoś, kto gra w środku pola, kto myśli, jak i do kogo podać piłkę, jego zachowanie jest znakomite - rozpoczął pomocnik Barcelony.

- Może powinien trochę bardziej pomagać w walce defensywnej. Zwłaszcza gdy ja gram na dziesiątce (pozycja za plecami napastnika- red.). Zresztą, czasami mu to mówię - powiedział z uśmiechem na twarzy Guendogan. - Natomiast jest mistrzem w szukaniu i znajdowaniu najlepszej pozycji do strzelenia gola. Tak jak mówiłem wcześniej. Jeśli masz światowej klasy napastnika to chcesz, aby strzelał gole. Chcesz, aby miał mnóstwo sytuacji. Jego liczby mówią same za siebie. To piłkarz klasy światowej. Jest dla drużyny bardzo ważny - dodał błyskawicznie.

Z najświeższych informacji wynika, że Robert Lewandowski będzie do dyspozycji Xaviego podczas starcia z Realem Madryt. Polak trenuje już z drużyną, a lekarze dali zielone światło w kwestii jego występu. Mimo to nadal nie wiadomo, czy pojawi się na boisku od pierwszej minuty.

- Wszyscy chcą wystąpić w klasyku. Nastawienie piłkarzy jest bardzo dobre i na skład musimy poczekać do jutra. Zagrają ci, którzy są lepsi. Nie możemy popełnić błędu i wystawić na boisko zawodnika, który nie jest na sto procent gotowy. Zobaczymy, jak będzie jutro - mówił Xavi na przedmeczowej konferencji prasowej.