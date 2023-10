Na tę wieść czekali kibice. Ancelotti nie zostawił wątpliwości

Kibice Realu Madryt zmartwili się sytuacją z końcówki meczu Real Madryt - SC Braga w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W 89. minucie, przy wyniku 2:1 dla zespołu z Hiszpanii, dość niespodziewanie Jude Bellingham znalazł się przy bandach, opierając się o jedną z nich. Drugą rękę trzymał na udzie. Sztab zareagował niemal natychmiastowo i zdjął piłkarza z boiska.

Real Madryt z gwiazdą na El Clasico. Ancelotti potwierdza

Nikogo nie dziwi reakcja kibiców Realu Madryt, bo takie obrazki rodzą wiele pytań o przyszłość zawodnika. Uraz oznaczałby absencję piłkarza w El Clasico, które odbędzie się już w sobotę 28 października o godz. 16:15. Spotkanie relacjonowane będzie w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

Niedługo po środowym meczu uspokoił ich nieco Carlo Ancelotti, który przekazał pierwsze wieści na konferencji prasowej. - Murawa była trochę miękka, dlatego miał mały problem z przywodzicielem. To nic specjalnego, był tylko trochę przeciążony - stwierdził szkoleniowiec. Dodał też, że występ Bellinghama w El Clasico nie jest zagrożony.

Mimo to w mediach wciąż padały pytania o obecność Anglika w hitowym starciu z FC Barceloną. W związku z tym na przedmeczowej konferencji powrócono do tematu i raz jeszcze zapytano Ancelottiego o sytuację zdrowotną w kadrze. Odpowiedź zadowoli wielu fanów Realu. - Wyzdrowiał. Ma się dobrze. Nikt nie musi mu tłumaczyć, czym jest El Clasico, to profesjonalista - przekazał Włoch.

Niemal identyczne wieści dotarły też do kibiców FC Barcelony. Wielu z nich liczy, że w meczu zagrają największe gwiazdy, w tym Robert Lewandowski czy Frenkie de Jong. Obaj piłkarze w ostatnich dniach robili wszystko, by wyleczyć swoje urazy. Najnowsze obrazki z treningu dają pozytywne sygnały. Zarówno Lewandowski jak i De Jong trenowali z resztą składu. Optymizmu dodają medialne doniesienia. Według nich Polak ma zagrać w pierwszym składzie. Jego gotowość na konferencji prasowej zgłosił też Xavi Hernandez. - Byłem zaskoczony, widząc ich na treningach. Gracze, których ostatnio nie mieliśmy, są głodni gry - dodał.

Pierwsze El Clasico w tym sezonie zostanie rozegrane na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Początek meczu zaplanowano na godzinę 16:15 (w sobotę 28 października). Obecnie FC Barcelona zajmuje 3. miejsce z 24 pkt na koncie i goni pierwszy Real Madryt, który ma punkt przewagi. Między obiema drużynami znajduje się Girona (25 pkt).