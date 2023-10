Jeszcze większa kasa do podziału w nowej Lidze Mistrzów. Szaleństwo

Rozgrywki Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024 są ostatnimi w formie, która obowiązywała przez dwadzieścia lat. Od kolejnych rozgrywek liczba drużyn zostanie zwiększona z 32 do 36. Automatycznie zwiększy się także liczba meczów. I to znacząco. Nie będzie bowiem dodatkowej grupy, ale zostanie wprowadzony tzw. system szwajcarski. Wedle tego modelu w tzw. fazie grupowej będzie obowiązywała jedna wspólna tabela, a każda drużyna rozegra po 10 meczów, czyli o cztery więcej niż dotychczas.

Najlepsze 24 drużyny przechodzić mają do fazy pucharowej, z których pierwsza ósemka awansowałaby automatycznie do 1/8 finału. Natomiast drużyny z miejsc 9-24 rozegrać mają dodatkową rundę o awans do 1/8 finału. Według zasady 9. zespół z 24. w tabeli, 10. z 23., 11. z 22 itd.

UEFA zarobi miliardy i tyle też rozda klubom w nowym sezonie europejskich pucharów

Nowy system rozgrywania spotkań to także więcej pieniędzy zarobionych dla UEFA, a w efekcie także i dla klubów. Włoski portal "Calcio e Finanza" poinformował, że federacja kierowana przez Aleksandra Ceferina liczy, że za każdy sezon europejskich pucharów (Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Ligę Konferencji Europy) zarobi około 4,4 miliarda euro.

Dziennikarze dotarli do oficjalnych dokumentów UEFA, z których wynika, że około 3,3 miliarda euro z tej kwoty zostanie rozdysponowanych między klubami, z czego blisko 2,5 miliarda euro przypadnie 36 zespołom, które wystąpią w zreformowanej Lidze Mistrzów (w tym sezonie są to około 2 miliardy euro dla 32 drużyn).

Z 15 milionów euro do ponad 18 milionów wzrośnie także gratyfikacja za awans do Ligi Mistrzów. "Calcio e Finanza" przedstawił także różnice w ogólnych pulach pieniężnych w LM, z których wynika, że o wiele bardziej doceniane będą osiągane wyniki na boisku, niż poza nim: