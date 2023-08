Rosjanie i Ukraińcy razem na jednej wyspie. "Wysoka jakość życia"

Raków Częstochowa pokonał we wtorek Aris Limassol w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów (2:1) i przybliżył się do dwumeczu dającego przepustkę do fazy grupowej Champions League. Jeśli mistrz Polski wyeliminuje mistrza Cypru, to zagra o fazę grupową ze zwycięzcą dwumeczu FC Kopenhaga - Sparta Praga (0-0 w pierwszym meczu). Najpierw musi jednak obronić jednobramkową zaliczkę w rewanżu z Arisem. - Przyjechaliśmy do Częstochowy po wygraną. Z drugiej strony wiedzieliśmy, że Raków to dobra drużyna i znaliśmy jego atuty. Dlatego boli nas to, że straciliśmy gole po naszych błędach. Jest niedosyt, ale fajnie, że zdobyliśmy bramkę. To trzyma nas przy życiu - mówił tuż po meczu Mariusz Stępiński.

Mariusz Stępinski: Kto chce, ten mnie pamięta. Kto nie chce, to o mnie zapomni

Polski napastnik zaczął mecz z Rakowem na ławce rezerwowych, na murawę wszedł w 64.minucie, gdy Raków prowadził już 2:0. - Był moment, w którym Raków miał sytuację na 3:0. Gdyby strzelił, to byłoby ciężko. Potem udało się nam zmniejszyć rezultat i suma szczęścia się wyrównała. Niedosyt jest, bo przyjeżdżaliśmy tu po inny wynik - podsumował cel swojej drużyny. Pytany o swój odpowiedział: - Mój cel jest taki, żeby wrócić po kontuzji do regularności i łapać kolejne minuty - to jest najważniejsze. Nie przyjechałem do Polski po to, żeby przypominać się kibicom. Kto chce, ten mnie pamięta. Kto nie chce, to o mnie zapomni. Jednym meczem nagle nie przypomnę się całej Polsce. Fajnie jest zawsze zagrać w kraju, bo przyjeżdżasz do domu, ale podchodziłem do tego normalnie - zaznaczył.

Poprzedni sezon nie był dla Stępińskiego udany: zerwał ścięgno Achillesa, ale w tym przepracował już cały okres przygotowawczy i jest gotowy do gry na najwyższym poziomie. - Walczyłem o swoją pozycję. Liczbowo dobrze to wygląda, ale muszę dalej pracować i walczyć o miejsce w składzie - wyjaśnił.

Gdy zadaliśmy mu pytanie o życie na Cyprze, gdzie Rosjanie wciąż są mile widziani, odpowiedział bardzo szczerze: - Życie na wyspie jest normalne. Gdy trafiłem na Cypr, to Rosjanie już tam byli. Teraz przybyło trochę Ukraińców i żyją w jednym kraju, w jednym mieście z Rosjanami. Nie ma z tym problemu. Klimatycznie Cypr jest fajny do życia. Wyspa ma swoje zalety i wady, ale na pewno jakość życia jest dosyć wysoka - zakończył.

Rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów Raków Częstochowa rozegra na Cyprze 15.08 o godz. 19. Jeśli obroni jednobramkową zaliczkę z Częstochowy, to zagra dwumecz o fazę grupową Ligi Mistrzów.