"Polska piłka musi cierpieć". Eksperci wyjątkowo zgodni po zwycięstwie Rakowa

Raków Częstochowa zrobił pierwszy krok w celu awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski nad własnym stadionie pokonali 2:1 Arisa Limassol po bramkach Władysława Koczerhina i Fabiana Piaseckiego. Kontaktową bramkę dla cypryjskiej drużyny zdobył w końcówce spotkania Mihlali Mayambela.

Komentujący to spotkanie eksperci w serwisie X (wcześniej Twitter) zwracali uwagę na ważną wygraną, ale też niedosyt z powodu straconej bramki. "Bardzo ważne zwycięstwo Rakowa Częstochowa w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Arisem Limassol. Krok po kroku do upragnionej Ligi Mistrzów. Wszyscy trzymamy kciuki" - napisał prezes PZPN-u, Cezary Kulesza.

"Brawo Raków, acz jest lekki niedosyt. Szkoda tego przyśnięcia w samej końcówce (strzał Mayambeli świetny technicznie). 2-0 w rewanżu dawało większy komfort" - napisał Michał Pol z Kanału Sportowego.

"Szkoda straconej bramki, ale mimo to gratulacje dla Rakowa Częstochowa. Dziś było ambitnie, mądrze, cierpliwie. A przede wszystkim jest kolejne zwycięstwo i wciąż duże szanse na awans do 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Na Cypr trzeba lecieć jak po swoje" - analizował Sebastian Staszewski z TVP Sport.

"Szkoda akcji na 3:0 krótko przed stratą gola, ale to i tak jest wynik, z którego trzeba się cieszyć. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale są kolejne punkty do obu rankingów i jest zaliczka przed rewanżem. Plus świadomość, że mamy mistrza Polski godnego tytułu oraz gry w Europie" - to z kolei opinia Żelisława Żyżyńskiego z Canal+ Sport.

"Szkoda tej dwubramkowej zaliczki. Wszystko elegancko grało w tym meczu w Rakowie. Ale polska piłka musi cierpieć. Musi być podłączona do prądu. Jest dobrze, ale drżymy w Limassol" - zapowiedział Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

"Dobrze umieć wygrać taki mecz. Z drugiej strony jest pewien żal i, niestety, również paliwo dla rywala w rewanżu. Papanikolau zawiódł dziś. Cóż, trzeba walczyć. I to jest norma, gdy mierzy się wysoko" - podkreślił Rafał Wolski z Viaplay Sport.

"Ogromnie szkoda straconego gola, ale nie ma nad czym rozpaczać tylko czekać na rewanż. Raków ma potencjał, ma choćby takiego Cebulę w życiowej formie, potrafi się dobrze zorganizować. Nikt nie mówił, że będzie łatwo" - to za to opinia Sebastiana Chabiniaka z Eleven Sports.

"Ta bramka dla Arisu boli jeszcze bardziej, bo przed nią goście totalnie nie istnieli, Rakow właściwie wyłączył ich z meczu. A tu rewanż będzie na styku. Swoją drogą, mistrz Polski wygrywa mecz w przedostatniej fazie eliminacji LM, a tu słuszny niedosyt. Świetną historię pisze Raków" - oceniał Mateusz Hawrot z Meczyki.pl.

"Raków zjadł dziś taktycznie Aris. Tym większy żal, że przydarzył się jeden nieszczęśliwy błąd. Oby w przyszłym tygodniu mistrz Polski znowu poleciał wcześniej i zaaklimatyzował się do cypryjskiej duchoty. To może być kluczowe" - podkreślił Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego" Onet, pisząc o temperaturze, która może wynieść nawet powyżej 30 stopni przy okazji rewanżowego spotkania.

Rewanżowe spotkanie Rakowa Częstochowa zostanie rozegrany we wtorek 15 sierpnia na stadionie w Limassolu. Zwycięzca tego dwumeczu w kolejnej rundzie el. Ligi Mistrzów zmierzy się z lepszą drużyną z pary FC Kopenhaga - Sparta Praga (remis 0:0 po pierwszym meczu).