Raków wygrał w el. LM, ale goście popsuli wielkie święto w Częstochowie w końcówce meczu

Raptem siedmiu minut potrzebował Raków Częstochowa, by objąć prowadzenie w meczu z Arisem Limassol. Akcję na prawej stronie zaczął Fran Tudor, który popisał się znakomitym odbiorem piłki i asystą.

Wahadłowy Rakowa zabrał piłkę przeciwnikowi na prawej stronie i pomknął na bramkę Arisu. Tudor w końcu zagrał w pole karne, gdzie najpierw minął się z nią Fabian Piasecki, a chwilę później z bliska do bramki wbił Władysław Koczerhin.

Szybki gol dla Rakowa sprawił, że mistrzowie Polski cofnęli się, a inicjatywę przejęli goście. Aris grał agresywnie, atakował obrońców Rakowa wysokim pressingiem. I co chwilę był pod polem karnym drużyny Dawida Szwargi. Mimo to Aris stuprocentowej okazji nie stworzył.

Raków pokonał Aris

Taką miał za to Raków. W 55. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego przed bramką Arisu znalazł się Giannis Papanikolaou, jednak jego uderzenie znakomicie odbił bramkarz gości.

Sześć minut później mistrzowie Polski prowadzili już 2:0 po tym, jak rzut karny na gola pewnie zamienił Piasecki. Sędzia podyktował rzut karny po faulu na Marcinie Cebuli. Zawodnik Rakowa sprytnie przechwycił piłkę, wpadł w pole karne i został sfaulowany przez przeciwnika.

Aris momentami sprawiał wrażenie drużyny lepszej. Mimo to gościom długo nie udawało się zaskoczyć Vladana Kovacevicia. Dość powiedzieć, że najgroźniej pod jego bramką było tuż po przerwie, kiedy niewiele brakowało, by samobójczą bramkę zdobył Piasecki. Napastnik Rakowa był w swoim polu karnym przy rzucie wolnym dla rywali.

Kiedy wydawało się, że mistrzowie Polski zachowają czyste konto, Kovacevicia pokonał Mihlali Mayambela. Zawodnik z RPA oszukał przeciwnika na prosty zwód i uderzeniem w okienko sprzed pola karnego nie dał szans Kovaceviciowi.

Rewanż na Cyprze we wtorek. Początek meczu o 19:00. Zwycięzca tego dwumeczu zagra o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Rywalem Rakowa albo Arisu będzie FC Kopenhaga albo Sparta Praga. We wtorek w Danii padł remis 0:0.