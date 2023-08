Potencjalni rywale Rakowa zawiedli kibiców. Grabara niemal bezrobotny

Raków Częstochowa we wtorkowy wieczór zrobił krok w kierunku awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Piłkarze Dawida Szwargi wygrali na własnym stadionie 2:1 z Arisem Limassol po bramkach Władysława Koczerhina i Fabiana Piaseckiego. Jeśli w rewanżu utrzymają tę przewagę to w kolejnej fazie zmierzą się z lepszym zespołem z pary FC Kopenhaga - Sparta Praga.

FC Kopenhaga dwukrotnie obijała obramowanie bramki Sparty Praga

W drużynie gospodarzy od pierwszej minuty wyszedł Kamil Grabara, a z kolei w czeskiej ekipie od początku wystąpił Lukas Haraslin, którego polscy kibice mogą pamiętać z gry w Lechii Gdańsk. Piłkarze z Kopenhagi od początku przeważali i starali się oddawać strzały z dystansu, ponieważ mieli problem z przejściem obrony Sparty Praga. W 32. minucie świetny strzał oddał Roony Bardghji, ale piłka trafiła w słupek. Do przerwy było 0:0, a Kamil Grabara w pierwszej części gry był praktycznie bezrobotny.

Za to na początku drugiej połowy pokazał się ze świetnej strony, gdy obronił uderzenie Jana Mejdra. To było jedyne celne uderzenie gości, a napór Kopenhagi z każdą minutą stawał się coraz większy i kunsztem musiał popisywać się bramkarz Sparty Peter Vindahl.

W 77. minucie uratowała go poprzeczka po uderzeniu Viktor Claesson, który oddał je za pomocą... klatki piersiowej. Cztery minuty później duński bramkarz sparował uderzenie z dystansu prosto pod nogi Diogo Goncalvesa, który jednak uderzył prosto w bramkarza, a miał całą bramkę przed sobą. Dalej było 0:0, a mistrzowie Danii zaczęli się coraz bardziej niecierpliwić i denerwować. Ostatecznie nie udało im się trafić do siatki, a Sparta dowiozła do końca bezbramkowy remis.

FC Kopenhaga - Sparta Praga 0:0

Ostatecznie wszystko rozstrzygnie się w rewanżu, który zostanie rozegrany we wtorek 15 sierpnia na stadionie w Pradze.