Raków znów zaimponował. Tym większy niedosyt! Ale przy karnym sztuczka na medal

W Rakowie Częstochowa imponuje przede wszystkim dojrzałość. Choć to klub, który w ostatnich dwóch latach bezskutecznie dobijał się do europejskich pucharów, a niewiele wcześniej rozgościł się w ligowej czołówce, to w tegorocznych eliminacjach gra, jakby tę drogę pokonywał już kilkukrotnie. Wie, kiedy zaatakować, kiedy się cofnąć, kiedy zacisnąć zęby i przetrwać, a kiedy pozwolić sobie na odrobinę polotu. I gdyby z dwubramkowym prowadzeniem, które całkiem spokojnie utrzymywał do 89. minuty, leciał na rewanż do Limassolu, bylibyśmy spokojni, że będzie potrafił tym wynikiem zarządzać i wywalczy awans. Ale po świetnym strzale Mihlali Mayambeli sporo się zmieniło. Wynik 2:1 pozostawia niedosyt i każe obawiać się - podobnie jak przed wylotem na rewanż z Karabachem w poprzedniej rundzie - innego klimatu, znacznie wyższej temperatury i lepszej gry gospodarzy na swoim boisku.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Akcja Rakowa Częstochowa jak z podręcznika Red-Bulla. Stara sztuczka przed karnym

Mimo straconej bramki, będziemy Raków chwalić. Jest za co. Najpierw - szczegółowość. To z pozoru błahostka, ale zazwyczaj jest tak, że po podyktowaniu rzutu karnego jego wykonawca bierze piłkę, ustawia ją na jedenastym metrze i czeka na gwizdek sędziego. W tym czasie rywale często próbują go zdeprymować, rozproszyć albo zdenerwować. Raków Częstochowa już od dawna takich sytuacji unika. Piłkę chwyta dowolny zawodnik i udaje, że będzie wykonawcą karnego, stając się piorunochronem dla faktycznego strzelca, który stoi wówczas z boku niepokojony przez nikogo. Koncentruje się, a w ostatniej chwili przejmuje piłkę i uderza. Przeciwko Arisowi Limassol to Giannis Papanikolaou trzymał piłkę dla Fabiana Piaseckiego, który po chwili pewnie podwyższył prowadzenie na 2:0.

Kozacki wyczyn w Pucharze Polski! Obronił wszystkie karne i wywalczył awans dla drużyny

Widać też, że sztab Dawida Szwargi dobrze przeanalizował rywala. Właściwie akcja bramkowa na 1:0 wyglądała jak wyjęta z podręcznika Red-Bulla, który w ostatnich latach jest najbardziej inspirującym dla młodych trenerów. Z tego podręcznika futbolu uczył się też Alaksiej Szpileuski, urodzony w Mińsku, ale przez lata mieszkający w Niemczech, 35-letni trener Arisu. Kluczowy był zdecydowany atak Frana Tudora na Steeve’a Yago. Chorwat przejął piłkę na połowie Cypryjczyków, a dalej wszystko potoczyło się błyskawicznie: dośrodkowanie w pole karne, zamknięcie akcji przez Władysława Koczerhina i strzelony z bliska gol. Trenerowi, który po przejęciu piłki daje swoim zawodnikom kilka sekund na zakończenie akcji i potrafi skrupulatnie pilnować tego ze stoperem w ręku, musiało to zaimponować.

Szpileuski to trenerski zdolniacha, który mając zaledwie 30 lat, przejął Dynamo Brześć. Do ojczyzny wracał już trenersko ukształtowany po ponad dekadzie spędzonej w Niemczech - najpierw w akademii Stuttgartu, później Lipska. To w RB nasiąknął wszystkimi przykazaniami Ralfa Rangnicka, mentora wielu trenerskich gwiazd, m.in. Juliana Nagelsmanna, Ralpha Hasenhuttla czy Jessiego Marcha. To trenerzy charakterystyczni: zakochani w pressingu, agresywnej grze i szybkim atakowaniu. I Szpileuski też taki jest, co w przeszłości podobało się kilku polskim klubom. Również Michał Świerczewski, właściciel Rakowa, gdy Marek Papszun pod koniec 2021 r. zastanawiał się nad dalszą pracą w tym klubie, spotykał się z Białorusinem. Szpileuski wspominał zresztą na przedmeczowej konferencji, że musiał wówczas przygotować analizę gry Rakowa. Jeszcze wcześniej, gdy za trenerem rozglądał się Lech Poznań, także wysoko oceniał obecnego trenera Arisu, ale ostatecznie zdecydował się na Macieja Skorżę.

Dużo o wizji Szpileuskiego powiedziała poprzednia runda eliminacji Ligi Mistrzów. Aris w dwumeczu pokonał BATE Borysów 11:5. To trener myślący przede wszystkim o ataku, chcący grać atrakcyjnie i ryzykownie. Raków to wszystko wiedział i umiejętnie wykorzystywał. Gdy Aris miał piłkę, mistrzowie Polski obchodzili się z nim bardzo ostrożnie, byli skoncentrowani, by uniknąć choćby najdrobniejszych błędów, które ofensywni afrykańscy piłkarze Arisu mogliby wykorzystać. I niemal do ostatniej akcji się to udawało. - Znaleźliśmy też słabsze strony w grze Cypryjczyków - przyznał na przedmeczowej konferencji Szwarga i najprawdopodobniej miał na myśli grę obrońców Arisu. Jego drużynie udało się ją wykorzystywać: z prawej strony wysoko atakował Fran Tudor, dobrze dryblował Marcin Cebula, który wywalczył rzut karny, a Fabian Piasecki wykonywał katorżniczą pracę w pressingu, wymuszając błędy w rozegraniu. Przez niemal cały mecz dobrze współpracowali też środkowi pomocnicy Rakowa, a Gustav Berggren, odgrywający drugoplanową rolę w zeszłym sezonie, na początku tego jest absolutnym objawieniem. Na uwagę zasługuje również spokój środkowych obrońców Rakowa, którzy wydają się lepiej i spokojniej rozgrywać piłkę niż za czasów Marka Papszuna, nawet jeśli rywale próbują ją odzyskać tuż pod polem karnym.

Wielki mecz nadziei polskiego tenisa. Wyeliminowała "jedynkę". W rankingu dzieli je 400+ miejsc!

Gra Arisu potęguje niedosyt

Trudno pozbyć się myśli, że ten dwumecz można było zamknąć już w Częstochowie, bo - przykładowo - doskonałą okazję, jeszcze przed rzutem karnym, strzałem wprost w bramkarza zmarnował Papanikolau. Raków był lepszy, grał dojrzalej. Aris nie zagrał dobrego spotkania, nie pokazał nawet połowy polotu, który zaprezentował Karabach, długo bił głową w mur, w obronie nie był zbyt pewny, a mimo to, wciąż ma szansę awansować. To tylko potęguje niedosyt.