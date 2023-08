Mecz reprezentanta Polski w el. LM przełożony. Oto powód

Na wtorek 8 sierpnia zaplanowano pierwsze spotkania trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Oprócz Rakowa Częstochowa, który na własnym boisku podejmie Aris Limassol, między innymi miało dojść do starcia AEKu Ateny z Dinamem Zagrzeb. Miało, gdyż zostało przełożone.

Mecz reprezentanta Polski w eliminacjach Ligi Mistrzów przełożony. Powodem śmierć jednego z kibiców w wyniku zamieszek

UEFA została zmuszona podjąć taką decyzję na skutek zajść, które miały miejsce na około dobę przed pierwszym gwizdkiem sędziego. W poniedziałkowy wieczór na ulicach Aten doszło do wielu starć kibiców obu ekip. Obejmowały one centrum miasta, a także okolice stadionu. Kibole Dinama próbowali nawet wejść na obiekt AEKu forsując bramę, ale finalnie im się to nie udało.

Niestety w wyniku walk doszło do tragedii. Śmierć poniósł 22-letni Grek, który został ugodzony nożem. Mężczyzna został błyskawicznie przetransportowany do szpitala, lecz lekarze nie zdołali uratować jego życia. W wyniku zamieszek aresztowanych zostało 96 lub 98 osób - w zależności od danych różnych źródeł.

Na razie nie podano więcej szczegółowych ani terminu ponownego planu rozegrania pierwszego meczu tej konfrontacji, a już za tydzień miał odbyć się rewanż w Zagrzebiu. W drużynie AEKu Ateny na co dzień gra reprezentant Polski Damian Szymański. Dla jego zespołu miał to być pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. Liga grecka rusza bowiem 19 sierpnia. AEK jest niedawnym mistrzem kraju. Na tytuł czekał cztery lata.