AEK Ateny czeka trudne wyzwanie w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, ponieważ ich rywalami będzie Dinamo Zagrzeb. Chorwacka drużyna niemal co roku jest największym faworytem do przebrnięcia kwalifikacji i awansu do fazy grupowej najważniejszych europejskich rozgrywek. Pierwszy mecz odbędzie się w Atenach, gdzie już w weekend przybyło wielu kibiców Dinama. W poniedziałek doszło do ostrych spięć, które zakończyły się niemałą tragedią.

Walki kibiców przed meczem AEK Ateny - Dinamo Zagrzeb zakończyły się tragedią. Jeden z nich zmarł

W poniedziałek 7 sierpnia kibice obu zespołów spotykali się na ulicach Aten i według relacji bałkańskich i francuskich mediów dochodziło do wielu starć. Obejmowały one centrum miasta, a także okolice stadionu. Kibole Dinama próbowali nawet wejść na obiekt AEK-u forsując bramę, ale finalnie im się to nie udało. Powstrzymać ich próbowali miejscowi ultrasi i policja.

Chorwaci mieli wychodzić na ulicę z kijami bejsbolowymi, nożami i innymi ciężkimi narzędziami, co zakończyło się tragedią. Grecka policja poinformowała, że w wyniku walk 22-letni Grek został ugodzony nożem, a następnie przetransportowany do szpitala. Niestety lekarze nie byli w stanie uratować jego życia i zmarł w nocy z poniedziałku na wtorek.

Ponadto około dziesięciu osób również miało trafić do szpitala z poważnymi obrażeniami. Nie ma jednak informacji o ewentualnym zagrożeniu życia, a jedynie o brutalnych pobiciach. Według RMC Sport policja w związku ze starciami zatrzymała już 96 osób.

Co ciekawe, kibice Dinama Zagrzeb na kilka dni przed meczem dostali bezwzględy zakaz wejścia na spotkanie z AEK-iem ze względów bezpieczeństwa. Pomimo to do Aten przyjechali samochodami w grupie liczącej około 180 osób. Wszystko wskazuje na to, że ich celem były właśnie zamieszki i scysje przed spotkaniem. Greccy kibice również oficjalnie nie będą mogli wejść na kolejne spotkanie w Chorwacji.

Pierwszy mecz AEK Ateny - Dinamo Zagrzeb w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zaplanowano na wtorek 8 sierpnia o godzinie 20:45 na OPAP Arena. Z kolei rewanż odbędzie się we wtorek 15 sierpnia o godzinie 20:00 w Chorwacji.