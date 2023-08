Gdzie oglądać Raków? Mecz III rundy el. Ligi Mistrzów z Arisem Limassol [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Szykuje się kolejny niezwykle ważny dzień dla polskiej piłki. Mistrzowie kraju mają już zapewniony udział w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, ale wciąż walczą o miejsce w Lidze Mistrzów. Po wygranej 4:3 w dwumeczu z Karabachem Agdam czeka ich trudny mecz z Arisem Limassol. Mistrzowie Cypru w poprzedniej fazie po prostu zniszczyli rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Linkiewicz zmieniła się nie do poznania. "Byłam na dnie" [Reportaż]

Raków Częstochowa - Aris Limassol w III rundzie el. Ligi Mistrzów. U rywali dwóch Polaków

Cypryjczycy w poprzedniej fazie rozgrywek pokazali prawdziwą siłę, kiedy to pokonali białoruskie BATE Borysów aż 11:5 w dwumeczu. Oba spotkania były niezwykle otwarte, ale Aris w obu dominował, tworzył więcej sytuacji bramkowych i był niezwykle skuteczny. Martwić szkoleniowca może tylko aż pięć straconych goli i sporo niepewności w poczynaniach defensywnych.

Specjalne przygotowania rywala Rakowa. Tak szykują się do gry w Polsce

Cypryjczycy po meczach z BATE nie rozegrali ani jednego spotkania w lidze. Do tego mieli spore problemy przy transporcie do Polski, w której wylądowali ponad dziesięć godzin później, niż planowano. Ich samolot najpierw miał usterkę, a później musiał lądować awaryjnie. Z kolei Raków jest w rytmie meczowym, ale w weekend nie miał powodów do zadowolenia. Na własnym stadionie zremisował z Wartą Poznań 2:2. Trener Dawid Szwarga dał jednak odpocząć kilku ważnym zawodnikom, co może okazać się kluczowe przed starciami w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.

Raków podjął decyzję przed kolejnymi meczami LM. Dwóch piłkarzy skreślonych

We wtorkowym spotkaniu na boisku wybiegną Polacy, ale nie tylko w zespole Rakowa Częstochowa. W Arisie Limassol grają Karol Struski i Mariusz Stępiński. Pierwszy ma za sobą przeszłość w Górniku Łęczna i Jagiellonii Białystok, a także grę w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Z kolei drugi zagrał cztery razy w pierwszej kadrze. Na Cyprze przebywa w ramach wypożyczenia z włoskiego Hellasu Verona, a w przeszłości grał m.in. również w Chievo Verona, FC Nantes, Ruchu Chorzów, Wiśle Kraków i Widzewie Łódź. W dwumeczu z BATE zdobył dwa gole.

El. Ligi Mistrzów. Gdzie i o której oglądać Raków Częstochowa - Aris Limassol? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Pierwsze spotkanie III rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomiędzy Rakowem Częstochowa a Arisem Limassol zaplanowano na wtorek 8 sierpnia o godzinie 20:00 na stadionie przy ulicy Bolesława Limanowskiego 83 w Częstochowie. Transmisję telewizyjną z meczu przeprowadzi stacja TVP Sport. Z kolei w internecie starcie będzie dostępne na stronie internetowej sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.