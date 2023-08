Specjalne przygotowania rywala Rakowa. Tak szykują się do gry w Polsce

Raków Częstochowa we wtorek 8 sierpnia rozpocznie rywalizację w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Zespół Dawida Szwargi na wcześniejszych etapach rywalizacji wyeliminował estońską Florę Tallinn, a także Karabach Agdam. Teraz zmierzy się z Arisem Limassol, a w przypadku zwycięstwa w dwumeczu, w fazie play-off Raków podejmie zwycięzce dwumeczu FC Kopenhaga - Sparta Praga.

Aris Limassol trenował na Łotwie. Media ujawniły przyczyny

W poniedziałkowe popołudnie w Częstochowie miał zjawić się wtorkowy rywal Rakowa - Aris Limassol. Jak przekazał portal polskieradio24.pl, piłkarze z Cypru przylecieli jednak do Polski lotem z... Łotwy. Jak się okazuje, rywal mistrzów Polski właśnie tam przygotował się do potyczki z drużyną Dawida Szwargi.

Co było powodem takiego działania cypryjskiego klubu? Chodziło o pogodę. Aris podjął decyzję o przygotowaniach do meczu z Rakowem w miejscu, gdzie panuje podobny klimat jak w Polsce. Nie chciano wracać do upalnego Cypru na kilka dni przed spotkaniem w Polsce.

We wtorek w godzinach meczu Raków - Aris w Częstochowie temperatura ma wynosić około 15 stopni Celsjusza. Podobnie w godzinach oficjalnego wieczornego treningu (w poniedziałek - przyp. red) cypryjskiego zespołu.

Aris w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów pokonał BATE Borysów. W dwumeczu padł wynik 11:5! Co ciekawe dwie bramki zdobył występujący od 2022 roku na Cyprze Mariusz Stępiński. Początek wtorkowego meczu w Częstochowie o 20:00. Rewanż tydzień później na Cyprze. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji.