Wszystko jasne. Wiemy, kto pokaże mecze Rakowa Częstochowa w LM

W piątek Telewizja Polska ogłosiła, że pokaże na otwartej antenie oba mecze Pogoni Szczecin z KAA Gent w III rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Ta decyzja ucieszyła kibiców, a to nie koniec świetnych wieści. Stacja postanowiła po raz kolejny iść na rękę fanom, tym razem dopingującym mistrzów Polski.

Dobre wieści dla kibiców. Oba mecze Rakowa w el. LM w otwartej telewizji

W sobotę 5 sierpnia TVP poinformowało, że oba mecze Rakowa Częstochowa z Arisem Limassol w III rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów zostaną wyemitowane w otwartej telewizji, a konkretnie w TVP Sport. Najpierw drużyna Dawida Szwargi podejmie cypryjski zespół na własnym stadionie. Ten mecz odbędzie się we wtorek 8 sierpnia. Z kolei tydzień później dojdzie do rewanżu na terenie rywala.

Trudno wyłonić faworyta nadchodzących starć. Raków bardzo dobrze radzi sobie w eliminacjach. Bez większych problemów pokonał w I rundzie Florę Tallinn (4:0 w dwumeczu). Nieco więcej kłopotów miał z Karabachem Agdam, ale i ten zespół udało się wyeliminować (4:3).

Bardziej imponujące zwycięstwo odniósł z kolei cypryjski zespół. W II rundzie Aris wręcz zmiażdżył BATE Borysów, wygrywając w dwumeczu aż 11:5. Wydaje się jednak, że to polski klub powinien być faworytem, za czym przemawiają statystyki.

Według portalu Transfermarkt to właśnie częstochowianie dysponują droższym składem, co teoretycznie powinno też przekładać się na jakość piłkarzy. Wartość kadry Rakowa wyceniana jest na 39,7 mln euro. W przypadku rywali jest to suma ponad dwukrotnie mniejsza - mowa 17,18 mln euro. Najdroższym zawodnikiem klubu z Cypru jest Slobodan Urosević - 3,5 mln euro. W drużynie gra też dwóch Polaków - Karol Struski i Daniel Sikorski.

Daty meczów Rakowa Częstochowa z Arisem Limassol, które wyemituje TVP Sport:

wtorek 8 sierpnia, godzina 20:00 (stadion Rakowa)

wtorek 15 sierpnia, godzina 19:00 (stadion Arisu).

TVP pokaże także mecze domowe pozostałych polskich klubów, które rywalizują w europejskich pucharach. Mowa o Lechu Poznań i Legii Warszawa. Pierwszy z zespołów awansował do III rundy LKE, gdzie zmierzy się ze Spartakiem Trnava. Z kolei stołeczny klub zawalczy z Austrią Wiedeń.