Tak wygląda ranking UEFA po awansie Rakowa. Są dobre wieści

Raków Częstochowa w środę zremisował 1:1 z Karabachem Agdam, co zapewniło mistrzom Polski awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W dwumeczu drużyna Dawida Szwargi wygrała 4:3 i ma już pewną kwalifikację do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Remis oznacza także kolejne punkty w krajowym rankingu UEFA.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamienił KSW na Clout MMA. "Czasem nie wiem, jak się odnaleźć"

Raków Częstochowa zdobył kolejne punkty w rankingu UEFA. Polskie kluby gonią rywali

W fazie eliminacyjnej przyznaje się jeden punkt za wygraną i 0,5 punktu za remis, z tym że zdobycz dzieli się na liczbę klubów, którą kraj wystawia do zmagań. Dlatego też za remis Rakowa Częstochowa z Karabachem Polska zyskała 0,125 punktu.

Uff, jak gorąco! To po zwycięstwie Rakowa cieszy najbardziej

Wciąż pozostajemy na 22. lokacie i łącznie mamy już 20,000 punktu. Na 21. miejscu są Szwedzi. Przedstawiciel tego kraju - BC Hacken - sensacyjnie odpadł dzisiaj z KI Klaskvik z Wysp Owczych po serii rzutów karnych. I choć Szwedzi zarobili tyle samo punktów, co Polska, to w dłuższej perspektywie odpadnięcie tej ekipy może kosztować ich spadek na niższe pozycje. Przypomnijmy, że Raków jest już pewny gry co najmniej w fazie grupowej LKE.

Tuż za Polską jest Cypr, który w środę też dopisał 0,125 punktów za sprawą remisu AEK Larnaki z Torpedo Żodino w II rundzie el. LKE.

Oto rywal Rakowa w III rundzie el. LM. W tym sezonie zdemolowali znany klub

Szansą na kolejne awanse będzie czwartek i występy Legii, Lecha oraz Pogoni.

Krajowy ranking UEFA po awansie Rakowa: