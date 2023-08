Gigantyczna sensacja w LM. Największy sukces w historii kraju

We wtorek i środę rozegrano mecze II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Powody do zadowolenia mieli polscy kibice. Raków Częstochowa zremisował 1:1 w rewanżu z Karabachem Agdam (w pierwszym meczu było 3:2) i awansował do kolejnej rundy. Powody do radości mieli też kibice z Wysp Owczych, a wszystko dzięki Kl Klaksvik. To właśnie ten klub w poprzedniej rundzie dość sensacyjnie wyeliminował Ferencvaros. Wówczas był to największy sukces w historii ich występów w europejskich pucharach. Teraz znów to przebili.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Klub z Wysp Owczych po raz pierwszy w fazie grupowej europejskich pucharów

W II rundzie 20-krotny mistrz kraju zmierzył się z BK Hacken, a więc mistrzem Szwecji. W pierwszym meczu dość niespodziewanie padł bezbramkowy remis. Skandynawowie nie byli w stanie zdobyć bramki na terenie rywala. Pierwsze gole zobaczyliśmy dopiero w rewanżu.

Media: FC Barcelona nie odpuści Dembele. Gotowi na najbardziej drastyczny krok

Dość zaskakująco wynik spotkania otworzyła ekipa z Wysp Owczych. Już w 17. minucie kapitalnym strzałem popisał się Arni Frederiksberg. Radość gości nie trwała jednak długo, bowiem w 24. minucie wyrównał Tobias Sana. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy wynik dla gospodarzy podwyższył Amor Layouni. Skazywani na pożarcie piłkarze z Wysp Owczych nie poddali się i postawili się rywalowi. W 52. minucie znów do bramki trafił Frederiksberg, a więc jeden z najskuteczniejszych strzelców klubu. To on ustrzelił też dublet w meczu z Ferencvarosem.

Do końca regulaminowego czasu gry nie padło już więcej bramek, więc rozegrano dogrywkę. W niej znów padły po dwie bramki, po jednej dla każdego zespołu. Farerowie przegrywali 2:3, ale odrobili straty w 109. minucie. Tym samym o losach awansu zadecydowały rzuty karne.

O losach rywalizacji zadecydowały rzuty karne

W pierwszych trzech próbach obu drużyn każdy z piłkarzy pewnie wykonał "jedenastkę". Później rozpoczął się festiwal błędów z obu stron. Mikkel Rygaard z Hacken uderzył tuż nad poprzeczką, a Sivert Gussias z Klaksviku trafił w poprzeczkę. Pomylił się również zawodnik gospodarzy, Simon Sandberg. Nieomylny z kolei był Vegard Forren i to on dał awans drużynie z Wysp Owczych.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Uff, jak gorąco! To po zwycięstwie Rakowa cieszy najbardziej

Tym samym Klaksvik dokonał absolutnie historycznej rzeczy. Jeszcze nigdy nie pokonał aż dwóch rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Dwa lata temu już w I rundzie LKE przegrał rywalizację po dogrywce z łotewskim FK RFS, a przed rokiem po rzutach karnych wyeliminowało go FC Ballkani z Kosowa. Co więcej, został też pierwszą drużyną w historii kraju, która zagra w fazie grupowej europejskich pucharów. Nawet jeśli odpadnie w kolejnej rundzie el. do LM, to i tak zagra w fazie grupowej LKE.