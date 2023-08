Trener Rakowa się rozkręca. Króciutko odpowiedział azerskim dziennikarzom

Raków Częstochowa na wyjazdowy mecz z Karabachem Agdam udał się po wygranej 3:2 u siebie. Mistrzom Polski na trudnym terenie zremisowali 1:1, co dało im wygraną 4:3 w dwumeczu i awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Drużyna Dawida Szwargi dobrze broniła wyniku, a dziennikarze z Azerbejdżanu uznali, że robiła to w niesportowy sposób.

REKLAMA

Raków już zarobił fortunę. Imponująca kwota. Rozbili bank

Dawid Szwarga odpowiedział na zarzuty wobec Rakowa Częstochowa. Nie dał dziennikarzom wątpliwości

Po golu na 1:0 w 52. minucie meczu Raków Częstochowa prowadził 4:2 w dwumeczu i skupił się głównie na defensywie. Gospodarze dominowali, ale często faulowali mistrzów Polski po stracie piłki. Jak poinformował Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego", który był na konferencji, jeden z azerskich dziennikarzy stwierdził, że była to gra na czas.

- Widzieliśmy, że po pierwszym golu piłkarze Rakowa kładli się na murawę. Czy w przyszłym sezonie też chcieliby przyjechać do Baku, żeby odpocząć? - zapytał.

Dawid Szwarga po usłyszeniu pytania zdobył się na dosadną ripostę. - Jeżeli da nam to awans, to tak - odpowiedział z przekąsem szkoleniowiec mistrzów Polski. Tym samym dosadnie zaznaczył, że najważniejszy dla jego zespołu był awans i nieważne były środki.

Zarzuty dziennikarza o "kładzeniu się" można łatwo zweryfikować, patrząc w statystyki spotkania. Piłkarze Rakowa w spotkaniu faulowali dziesięć razy, a rywale o osiem razy więcej. Z tego tytułu Rakowowi przypadło 16 rzutów wolnych, a gospodarzom 10. Ponadto to zawodnicy Karabachu obejrzeli trzy żółte kartki, a Polacy o jedną mniej.

Oto rywal Rakowa w III rundzie el. LM. W tym sezonie zdemolowali znany klub

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Raków Częstochowa dzięki dobremu bronieniu w końcówce meczu awansował do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów i zapewnił sobie co najmniej grę w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W kolejnym meczu drużyna Dawida Szwargi spotka się z Arisem Limassol, który w dwumeczu pokonał BATE Borysów 11:5. W cypryjskim zespole gra dwóch Polaków - Karol Struski i Mariusz Stępiński.