Eksperci mówią jednym głosem po awansie Rakowa. "Uniwersum polskiej piłki"

To był trudny, ale wielki wieczór Rakowa Częstochowa. Zespół Dawida Szwargi pojechał do upalnego Azerbejdżanu, aby bronić jednej bramki przewagi nad Karabachem wypracowanej w domowym spotkaniu. I choć to mistrzowie Polski wyszli jako pierwsi na prowadzenie w Baku, to do końca musieli walczyć o awans do III rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Na szczęście wynik 1:1 zagwarantował im nie tylko awans, ale grę co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Raków Częstochowa dalej w grze o Ligę Mistrzów. Eksperci pod wrażeniem. "Mają do tego prawo"

Po zakończeniu meczu eksperci i dziennikarze nie kryli zachwytów nad mistrzami Polski, którzy wyeliminowali Karabach. Ten sam Karabach, który w ostatnich latach kilka razy eliminował polskie drużyny z pucharów. "Rzadko kiedy tak niska i rozpaczliwa obrona kończy się szczęśliwie. Raków to wytrzymał. Było trochę paniki, ale dziś liczy się tylko to, że polski klub wreszcie uporał się z Karabachem" - ocenił Michał Mitrut z Canal+Sport.

"Czutka nie zawiodła. Raków pocierpiał, ale było warto. Już jest jeden polski zespół w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, a jest realna możliwość nawet na trzy. I oby to się udało" - dodał Aleksander Bernard ze Sport.pl, który już po pierwszym meczu typował, że Raków poradzi sobie w rewanżu.

Raków ma piłkarza na wagę awansu. "Najlepsza akcja w karierze"

Maciej Wąsowski z Weszło.com zauważył, że w Rakowie wszyscy marzą o Lidze Mistrzów. I robią to zasłużenie. "Raków osiągnął cel minimum - wygrana dwumeczu z Qarabachem oznacza, że częstochowski klub pierwszy raz w historii zagra w fazie grupowej europejskiego pucharu. Na pewno jest już grupa Ligi Konferencji. Pod Jasną Górą marzą jednak o czymś więcej i mają do tego prawo. Gratulacje" - czytamy.

Raków Częstochowa w końcówce bronił się jak mógł. "Obrona częstochowy"

"Ufff, ufff, brawo Raków, mimo końcówki z mokrymi gaciami. Cel minimum jest, nie będzie straconej jesieni w europejskich pucharach. Karabach odczarowany, uniwersum polskiej piłki odczarowane" - ocenił z kolei inny z dziennikarzy Weszło.com, Przemysław Michalak.

Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl przyznał, że Raków to silniejszy mistrz Polski niż Lech czy Legia. "Duży szacunek dla Rakowa. Nie wierzyłem, a dali radę. Strzelili 4 gole i wreszcie ten koszmar (Karabach) został pokonany. W końcówce obrona Częstochowy, ale udało się i Raków ma gwarancję gry na jesień w pucharach. Mistrzowie grają dalej. Byli mocniejsi niż ostatnio Lech i Legia" - napisał.

Oto rywal Rakowa w III rundzie el. LM. W tym sezonie zdemolowali znany klub

Słowa uznania dla Rakowa wyrazili także Jarosław Koliński z Weszło.com i Adam Delimat z Viaplay. "Wywalczone, wybiegane, wygrane", "To była duża frajda" - czytamy.

W kolejnej rundzie Raków zmierzy się z mistrzem Cypru Arisem Limassol. Pierwsze mecze już w przyszłym tygodniu.

