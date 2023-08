Raków już zarobił fortunę. Imponująca kwota. Rozbili bank

Raków Częstochowa zremisował 1:1 w Azerbejdżanie, dzięki czemu pokonał Karabach Agdam 4:3 w dwumeczu i awansował do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Drużyna Dawida Szwargi wciąż ma szansę na grę w fazie pucharowej elitarnych rozgrywek, ale w przypadku niepowodzenia nie ma na co narzekać. Na tym etapie jest już pewna, że na jesieni zagra co najmniej w Lidze Konferencji Europy. To przyniesie klubowi spore zarobki, a może być jeszcze lepiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Zamienił KSW na Clout MMA. "Czasem nie wiem, jak się odnaleźć"

Raków Częstochowa już jest pewny milionów. Teraz może powiększyć fortunę

Już za wygraną z Florą Tallin Raków Częstochowa zgarnął 380 tys. euro, a dzięki pokonaniu Karabachu powiększył zdobycz o kolejne 100 tysięcy. Najważniejsze jest jednak, że Częstochowianie awansem do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów zapewnili sobie udział w Lidze Konferencji Europy.

Faza grupowa dla Rakowa! Mistrz Polski wyszarpał dobry wynik w Baku

Za takie dokonanie mistrzowie Polski dostaną gwarantowane trzy miliony euro, a więc około 13 milionów złotych. Ta kwota może jeszcze wzrosnąć, ponieważ drużyna Dawida Szwargi wciąż ma szansę na grę w Lidze Mistrzów. Jeśli Rakowowi udałoby się awansować do IV rundy, to będzie pewny zgarnięcia kolejnych pięciu milionów euro, ponieważ tyle gwarantuje już porażka.

Awans do fazy grupowej elitarnych rozgrywek zapewniłby częstochowianom prawie 15 milionów euro, czyli ponad 66 milionów złotych. Dla porównania, Lech Poznań za dotarcie do 1/4 finału Ligi Konferencji Europy w zeszłym sezonie, zgarnął prawie 30 milionów złotych.

Oto rywal Rakowa w III rundzie el. LM. W tym sezonie zdemolowali znany klub

Kwoty, które zgarnie Raków Częstochowa w europejskich pucharach:

Awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy - 3 miliony euro (13 milionów złotych)

Awans do IV rundy el. Ligi Mistrzów - 5 milionów euro (22 miliony złotych)

Awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów - 15 milionów euro (66 milionów złotych)

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W kolejnej fazie eliminacji Raków zagra więc nie tylko o prestiż, ale również o wielką kasę na klubowe konto. Rywalem mistrzów Polski będzie Aris Limassol, który w dwumeczu pokonał BATE Borysów aż 11:5. W zespole z Cypru gra dwóch Polaków - Mariusz Stępiński i Karol Struski.