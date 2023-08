Oto rywal Rakowa w III rundzie el. LM. W tym sezonie zdemolowali znany klub

Raków Częstochowa kapitalnie radzi sobie w eliminacjach Ligi Mistrzów. W I rundzie wyeliminował Florę Tallinn, a w kolejnej zmierzył się z Karabachem Agdam. W pierwszym meczu triumfował 3:2, co dało mu zaliczkę przed rewanżowym starciem na terenie rywala. Tego zapasu ostatecznie nie wypuścił z rąk. Na stadionie w Azerbejdżanie nie brakowało emocji - jako pierwszy wynik spotkania otworzył Fran Tudor. Po dziewięciu minutach Karabach wyrównał. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1, co pozwoliło awansować Rakowowi do III rundy.

Aris Limassol rywalem Rakowa Częstochowa w III rundzie eliminacji LM

Na tym etapie eliminacji częstochowianie zmierzą się z Arisem Limassol. Cypryjski klub także dobrze poradził sobie w II rundzie i zmiażdżył znane BATE Borysów. Najpierw wygrał 6:2, a w rewanżu dopełnił formalności, triumfując 5:3. Duży udział w sukcesie miało też dwóch Polaków: Karol Struski i Mariusz Stępiński. Drugi z nich zaliczył gola i asystę.

Tym samym Aris zmierzy się z Rakowem. Trudno będzie wyłonić faworyta tego starcia, choć statystyki mogą przemawiać za polskim klubem. Według portalu Transfermarkt to właśnie częstochowianie dysponują droższym składem, co teoretycznie powinno też przekładać się na jakość piłkarzy. Wartość kadry Rakowa wyceniana jest na 39,7 mln euro przy zaledwie 17,18 mln euro Arisu. Najdroższym zawodnikiem klubu z Cypru jest Slobodan Urosević - 3,5 mln euro.

Aris od sezonu 2011/12 nieprzerwanie gra w cypryjskiej ekstraklasie. Podobnie, jak i Raków, tak i drużyna z Limassolu w minionych rozgrywkach zdobył po raz pierwszy mistrzostwo kraju. Dzięki temu zadebiutowała w el. do LM. W poprzednim sezonie także rywalizowała w europejskich pucharach, ale w Lidze Konferencji Europy. Tam dotarła do II rundy, w której musiała uznać wyższość Neftci PFK Baku. Przegrała w dwumeczu 2:3, chociaż w pierwszym meczu u siebie wygrała 2:0.

Aris z nowoczesnym stadionem. Raków może pozazdrościć

Aris może pochwalić się też nowoczesnym stadionem, którego koszt budowy wyniósł ponad 31 mln euro. Nowy obiekt zainaugurowano w listopadzie 2022 roku. Pomieści on ponad 10 tysięcy kibiców. To właśnie w tym aspekcie drużyna z Limassolu ma przewagę nad Rakowem.

Pierwszy z dwóch meczów III rundy el. do LM pomiędzy Rakowem a Arisem odbędzie się w środę, 9 sierpnia. Natomiast rewanż zaplanowano na wtorek, 15 sierpnia.