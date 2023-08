Były reprezentant Polski przestrzega Raków przed rewanżem w LM. "Nie można"

- Nie można ciągle podejmować ryzyka. Są sytuacje, w których należy je ograniczyć, a Raków tego nie zrobił - powiedział Marcin Baszczyński w rozmowie z TVP Sport. Były polski piłkarz wskazał, co musi poprawić mistrz Polski w rewanżowym meczu z Karabachem, by awansować do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

3 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl