Karabach - Raków. Gdzie o której oglądać walkę o Ligę Mistrzów? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Raków Częstochowa świetnie rozpoczął przygodę w europejskich pucharach. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów bez żadnych problemów pokonał 1:0 i 3:0 Florę Tallinn. W drugim etapie jego rywalem jest Karabach. W Częstochowie lepszy okazał się mistrz Polski i finalnie wygrał 3:2.

Mecz Karabach 'Agdam - Raków Częstochowa. Czas na rewanż

Bohaterem tamtego starcia był nowy nabytek Rakowa Sonny Kittel, który zdobył zwycięską bramkę w ostatnich minutach meczu. - Jeden gol zaliczki to niewiele. Mam nadzieję, że to okaże się kluczowe, ale jestem daleko od tego, by powiedzieć, że to nam wystarczy - stwierdził po meczu trener Dawid Szwarga. Rewanżowe spotkanie odbędzie się już w środę w Azerbejdżanie.

Raków nie stoi jednak przed łatwym zadaniem. Karabach to doświadczona drużyna, która w przeszłości regularnie grała w fazie grupowej europejskich pucharów. Mistrz Polski musi ponadto pamiętać o tym, jak potoczył się zeszłoroczny dwumecz Azerów z Lechem Poznań. Drużyna z ekstraklasy wygrała u siebie różnicą jednego gola, a w starciu wyjazdowym była już zdecydowanie gorsza i przegrała aż 1:5. Zwycięzca dwumeczu Rakowa z Karabachem zagra w kolejnym etapie z Arisem Limassol, Mariusza Stępińskiego. Przegrany z kolei zmierzy się z gorszym z pary HJK Helsinki - Molde w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy.

Mecz Karabach - Raków Częstochowa. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Rewanżowe spotkanie Karabachu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach Ligi Mistrzów odbędzie się w środę o godzinie 18:00 polskiego czasu. Starcie będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.