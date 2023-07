Raków podjął decyzję ws. pucharów. Kapitalne wieści dla kibiców. "Ostatni mecz pokazał"

Raków Częstochowa udanie rozpoczął rywalizację w kwalifikacjach Ligi Mistrzów W dwumeczu I rundy pokonał 4:0 Florę Tallinn, a w pierwszym spotkaniu II rundy ograł 3:2 Karabach Agdam. Niezależnie od wyniku rywalizacji z Azerami czeka go jeszcze kilka spotkań w europejskich pucharach.

Raków zostaje w Częstochowie na kolejnej mecze pucharowe. "Atmosfera niesie drużynę"

W przypadku awansu do III rundy eliminacji LM mistrzowie Polski zmierzą się z Arisem Limassol lub BATE Borysów (pierwszy mecz 6:2). A jeśli okażą się gorsi od Karabachu, czeka ich rywalizacja z przegranym z pary Molde - HJK Helsinki (pierwszy mecz 0:1) w III rundzie kwalifikacji Ligi Europy.

Niezależnie od tego, w których rozgrywkach skończy Raków, kolejne domowe spotkanie zagra na stadionie w Częstochowie. Nie było to oczywiste, gdyż jako rezerwowy obiekt na europejskie puchary wskazał ten w Sosnowcu. - Formalnie mamy możliwość gry na stadionie w Sosnowcu już w III rundzie el. Ligi Mistrzów i Ligi Europy. (...) Tym niemniej nasz ostatni mecz pokazał wyraźnie, że mimo wszystkich ograniczeń stadionu w Częstochowie, szczególnie dotyczących jego pojemności, fani Rakowa potrafią stworzyć tu świetną atmosferę, która niesie naszą drużynę do jeszcze lepszej gry - wyjaśnił prezes Piotr Obidziński w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Działacz zwrócił również uwagę na "komfort logistyczny drużyny i kibiców". - Dlatego chcemy zagrać ten mecz w Częstochowie, by trybuny przy Limanowskiego 83 były naszym dwunastym zawodnikiem także w III rundzie europejskich pucharów - dodał.

Raków Częstochowa nie zmienił cen biletów na kolejny mecz europejskich pucharów

Istotną informacją jest również to, że częstochowianie nie zmienili cen biletów na następne starcie pucharowe. Sprzedaż wystartuje w czwartek 3 sierpnia o godzinie 10:00, a rezerwacja miejsc dla posiadaczy karnetów całosezonowych potrwa do soboty 5 sierpnia, do godziny 9:59. Miejsca niezarezerwowane przez karnetowiczów trafią do otwartej sprzedaży.

Raków Częstochowa rozegra rewanżowy mecz z Karabachem Agdam w środę 2 sierpnia o godzinie 18:00 czasu polskiego. Pierwsze spotkania III rundy kwalifikacji europejskich pucharów zaplanowano na 8-10 sierpnia.