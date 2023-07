Azerski dziennikarz zawiódł się na Polsce. Szok na meczu Rakowa. "Zawołano ochronę"

W środowy wieczór w Częstochowie rozegrane zostało szalone spotkanie w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W 71. minucie Raków prowadził 2:0 z Karabachem Agdam, żeby cztery minuty później był remis 2:2. Ostatecznie mistrzowie Polski wygrali spotkanie 3:2 po cudownym trafieniu Sonny'ego Kittela w doliczonym czasie gry.

Azerski dziennikarz opisał sytuacją po golu na 2:2. "Zawołali ochronę"

Sinusoida nastrojów była obecna wśród kibiców obu drużyn w trakcie środowego spotkanie. Emocje udzieliły się również jednemu z azerskich dziennikarzy obecnemu na trybunie prasowej, który całą sytuację przedstawił na pomeczowej konferencji prasowej trenera Karabachu, Qurbana Qurbanova.

- Chciałbym powiedzieć, że miałem bardzo nieprzyjemną sytuację. Gdy siedziałem na stadionie, oglądałem mecz i padła druga bramka [dla Karabachu - przyp. red.] to krzyknąłem "gol", na co dziennikarze siedzący obok zwrócili uwagę i powiedzieli, żebym nie krzyczał oraz nie okazywał emocji. Zawołali ochronę. Była to dla mnie bardzo przykra sytuacja i pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, a byłem na wielu meczach. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy w przypadku innych dziennikarzy - opisywał dziennikarz, który nie został przedstawiony z imienia i nazwiska.

Krótko do całej sprawy odniósł się trener Karabachu. - To przykra sytuacja. Mówimy o dyscyplinie sportowej, w której dochodzi do różnych emocji i reakcji kibiców. Wszyscy muszą się szanować. Takie sytuacje są nieprzyjemne szczególnie, jeśli dotyczą mojego rodaka. Mam nadzieję, że w przyszłości nic takiego się nie powtórzy - stwierdził Qurbanov.

Mimo dobrego wyniku w pierwszym meczu to w rewanżu na pewno Raków czeka bardzo trudne zadanie. Karabach w ostatnich 13 latach eliminował już z europejskich pucharów Wisłę Kraków, Piasta Gliwice, Legię Warszawa i Lecha Poznań. Jak będzie w przypadku częstochowian? Odpowiedź na to pytanie poznamy w środę 2 sierpnia.