Raków wygrał i dołączył do wąskiego grona. Wcześniej udało się to tylko Chelsea

To był szalony mecz w II rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Raków podejmował Karabach i choć pierwsza połowa nie zapowiadała emocji, druga część spotkania zachwyciła kibiców w Częstochowie.

Najpierw samobójczego gola strzelił Elvin Cafarquliyev, a później wynik dla Rakowa podwyższył Fabian Piasecki. I kiedy wydawało się, że Raków ma pełną kontrolę nad meczem, nagle w cztery minuty Karabach zdobył dwie bramki. W doliczonym czasie gry kapitalnym uderzeniem z dystansu zwycięstwo Rakowowi dał Sonny Kittel, dla którego było to debiutanckie trafienie w barwach nowego zespołu. Pomimo sporego niedosytu mistrzowie Polski mogą mieć powody do zadowolenia. Wygrali i dołączyli do wąskiego grona.

Raków Częstochowa dokonał wielkiego wyczynu. Jako drugi w Europie. Dołączył do Chelsea

Raków zdobył w środę trzy bramki i jest dopiero drugim zespołem w Europie, który był w stanie wbić Karabachowi tyle goli w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Najpierw dokonała tego Chelsea, dwukrotnie w 2017 r. Najpierw we wrześniu na Stamford Bridge rozbiła rywala aż 6:0, a dwa miesiące później w Baku wygrała 4:0. W obu spotkaniach podstawowym obrońcą azerskiej drużyny był aktualny zawodnik Kotwicy Kołobrzeg Jakub Rzeźniczak.

Środowe zwycięstwo częstochowskiego zespołu może być efektem niecodziennej sztuczki Dawida Szwargi. Trener Rakowa zastosował przed meczem metodę m.in. Marka Papszuna oraz Juergena Kloppa, która potrafi wyprowadzić z równowagi niejednego piłkarza.

Rewanżowe starcie II rundy kwalifikacji LM pomiędzy Rakowem a Karabachem odbędzie się w środę 2 sierpnia o godzinie 18:00 w Baku.