Sonny Kittel ujawnia. Tak było z reprezentacją Polski: Słyszałem, że Boniek...

Sonny Kittel był bohaterem meczu Raków - Karabach 3:2. 30-latek sprowadzony z HSV strzelił przepięknego, ale przede wszystkim, zwycięskiego gola w pierwszym meczu II rundy el. Ligi Mistrzów. Niemiec wszedł na murawę w 81. minucie, a dziesięć minut później cały stadion w Częstochowie skandował jego imię i nazwisko.

- Od razu przepraszam za mój polski, muszę się uczyć - zaczął skromnie, gdy po meczu poprosiliśmy go o chwilę rozmowy. Zaznaczył, że zdecydowanie pewniej czuje się w rozmowach po angielsku i - co oczywiste - niemiecku. - Dawaj po polsku - zachęcał go Wojciech Cygan, prezes rady nadzorczej Rakowa Częstochowa. Miał rację, a przeprosiny Sonny'ego były zbędną kurtuazją, bo język polski jest u niego na całkiem niezłym poziomie. - Jak telefonuję z babcią, z dziadkiem, czasem z mamą, to rozmawiamy po polsku, ale to jest taki łamany z niemieckim. Teraz będę miał okazję ćwiczyć, będę się uczył - mówił do dziennikarzy.

Sonny Kittel: Chciałem grać w reprezentacji Polski

Gdy dostał pytanie, czy trudno było mu się dostosować do systemu Rakowa, odpowiedział: - Jest inaczej niż w Hamburgu, ale myślę, że umiem się szybko uczyć. Słucham trenerów, chcę dać drużynie to, czego potrzebuje i to, co najlepiej umiem - doprecyzował i wyjaśnił, jak to się w ogóle stało, że trafił do drużyny mistrza Polski.

- Miałem dobre spotkania z ludźmi z Rakowa, to dla mnie wyzwanie no i moja rodzina pochodzi z Katowic. Wszystko się ułożyło, moja żona dobrze się tu czuje, a ja chcę dawać radość kibicom - mówił piłkarz, który rozegrał 60 meczów na poziomie Bundesligi, 201 w 2. Bundeslidze, a jakiś czas temu był nawet przymierzany do gry w reprezentacji Polski.

- To było już kilka lat temu, ale chciałem grać w reprezentacji Polski, chciałem wyrobić paszport. Niedużo brakowało, ale słyszałem, że Boniek nie chciał, albo coś tam powiedział i zrezygnowałem. Nie chciałem się narzucać. Grałem wtedy dobrze, później miałem problemy z kontuzjami, ale gdy czułem się pewny siebie, to chciałem grać dla waszej kadry - zapewnił nowy piłkarz Rakowa Częstochowa. - A gdyby teraz pojawił się taki temat? Gdyby Wojciech Cygan, który ma dobre umocowania w Polskim Związku Piłki Nożnej, rzucił, że jest szansa, to co byś powiedział? - dopytaliśmy Sonny'ego. - Czemu nie - odparł z uśmiechem 30-latek.