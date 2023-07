91. minuta, przy piłce debiutant i taka bomba! Tak padł zwycięski gol dla Rakowa. Cudo! [WIDEO]

Raków Częstochowa walczy o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie mierzy się z azerskim Karabachem Agdam. Na stadionie w Częstochowie gospodarze prowadzili już 2:0, ale goście wyrównali. Sprawy w swoje ręce wziął jednak ten, który do mistrzów Polski dopiero co dołączył i to w jakim stylu.

Nowa gwiazda Rakowa huknęła jak z armaty. Cudowny gol dał wygraną

Chodzi o byłego gracza HSV Sonny'ego Kittela. Niedoszły reprezentant Polski wszedł na murawę w 81. minucie i już dziesięć minut później odwrócił losy meczu. Po krótkim podaniu Sorescu z około 20 metrów przymierzył w samo okienko i posłał prawdziwą petardę. Piłkę zmieścił przy bliższym słupku. Bramkarz był bez szans.

Wcześniej piłkarze Dawida Szwargi jedynie remisowali 2:2, choć do 71. minuty było 2:0 dla Rakowa po samobójczym trafieniu Cafargulijewa i główce Piaseckiego. Wystarczyły jednak dwie minuty, a przewaga została zniweczona. Między 73., a 75. dwa razy na listę strzelców wpisał się Xhixha. Kittel ustalił zaś wynik na 3:2 i po pierwszym meczu to Raków jest bliżej awansu. Rewanż odbędzie się w środę 2 sierpnia w Azerbejdżanie.