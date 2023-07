Jest nadzieja w Rakowie! Ale piątek nie ma. Mogą wycałować debiutanta [OCENY]

Vladan Kovacević: 4-. Przez bramkarza przechodziło sporo piłek, bo goście stosowali wysoki pressing. Golkiper w wyprowadzaniu piłek się nie mylił, kilka razy pod presją zagrał dłuższe podanie i zainicjował groźne akcje. Musiał być czujny, bo goście też często wchodzili w pole karne mistrzów Polski, a w całym meczu oddali 4 celne strzały. Przy dwóch bramkach dla Karabachu trudno wymagać od niego lepszego zachowania.

Bogdan Racovitan 3+. Groźne akcje Karabachu długo nie były wynikiem błędów obrony Rakowa, ale były spowodowane stratami przy wyprowadzaniu piłki lub nieporadnością w środku boiska. Rumun swoje w meczu zrobił: blokował, przecinał akcje, nie tracił głowy pod pressingiem gości. Przy dwóch trudno wytłumaczalnych golach gości przysnął tak jak cała drużyna.

Zoran Arsenić: 4. Środkowemu obrońcy Rakowa trudno coś zarzucić. Solidny jest w każdym meczu. W tym sezonie do Karabachu Raków nie stracił jeszcze gola z gry. Swoją drogą nawet w europejskich pucharach, po tym meczu Raków 11 razy na 15 spotkań zachowywał czyste konto! To też zasługa szefa, który w 2. połowie kilka razy fajnie wyszedł do ofensywy. Utracie pierwszego gola ciężko mu było zapobiec, choć lepiej mógł obserwować i kryć rywali przy drugim trafieniu.

Stratos Svarnas: 3. Grek, który operował na lewej obronie, spisywał się solidnie w defensywie i uratował swój zespół w kluczowym momencie 1. połowy. Zatrzymał piłkę lecącą do bramki po strzale rywala z kilkunastu metrów. Szkoda, że przysnął przy główce jednego z najniższych na boisku Redona Xhixha i dał się ograć chwilę później przy bramkowej akcji, z której dośrodkowanie poszło właśnie z jego strony.

Fran Tudor: 3+. Wykonał sporą pracę w defensywie, często rozbijał akcje gości. W pewnym momencie przez zderzenia i zbicia mięśni w walce z rywalami miał problem z poruszaniem się, ale dotrwał do końca.

Giannis Papanikolaou: 3. To po jego stracie w środku pola przy wyjściu Rakowa, piłkę przejęli goście i wbiegli z nią w pole karne. Dobrze, że zepsuli ostatnie podanie. Grek jednak na początku meczu notował więcej strat. Mógł dostać żółtą kartkę, po tym jak odskoczyła mu piłka i faulował rywala, ale sędzia był dla niego łaskawy. To on jest współwinny straty 2. gola dla Rakowa, gdy stracił piłkę w środku pola.

Ben Lederman: 3+. Najlepszy na początku 1. i 2. połowy, gdy razem z Papanikolaou zbierali więcej drugich piłek i utrzymywali Raków w grze ofensywnej. Chciałoby się tego więcej.

Jean Carlos: 4- Za faul na nim, gdy zdecydował się pójść w pojedynek już w 7. minucie spotkania, Raków miał dobrą sytuację po stałym fragmencie gry. Ugrał z niego rzut rożny. Kilka razu próbował dryblować, był aktywny i miał serce do gry, jak zwykle.

Łukasz Zwoliński: 4. Doświadczenie i odpowiedzialność za piłkę było widać u niego od pierwszych minut, nawet w środkowej strefie boiska, gdzie starał się mądrze przytrzymać piłkę i kreatywnie podać. Przy stratach wracał za akcją i interweniował ofiarnie. Zmieniony w 2. połowie.

Władysław Koczerhin: 2+. Wolniejszy od jego dwóch ofensywnych kolegów, którzy przyjęciem i zwodem przyspieszali grę. Koczerhin raczej ją przytrzymywał. Tracił też piłkę na początku drugiej połowy, gdy sam szedł na dwóch, trzech rywali. Miał znakomitą sytuację w 65 minucie i sporo czasu na strzał z 15 metrów. Z tej akcji nic nie wyszło. Momentami przy swej drużynie był irytujący.

Marcin Cebula: 4+. Po raz pierwszy mocniej widoczny po ostrym faulu w środowej strefie boiska, za który dostał żółtą kartkę. Nie był to potrzebny faul. Koledzy asekurowali akcję. Cebula zrehabilitował się kilka minut później, solową akcją i celnym strzałem. Zresztą znakomicie wyprowadził piłkę w połowie pierwszej połowy, gdy sam zaaranżował groźną akcje. Często faulowany przez rywali. To po jego akcji w 55 minucie i dośrodkowaniu w pole karne gości się pogubili i sami wbili sobie piłkę do bramki. To była nagroda za chęci i zapał Cebuli, który zmęczony zszedł w 65 minucie, ale był jednym z lepszych na boisku.

Fabian Piasecki: Choć był jednym z trzech zmienników, który pojawił się na ostatnie 25 minut, to doceniliśmy i opisaliśmy go za ważnego gola na 2:0 dla Rakowa. Paradoksalnie Piasecki, który skorzystał z dośrodkowania w pole karne i wygrał walkę w powietrzu nie strzelił specjalnie dobrze. W środek bramki, ale dało to efekt.

Sonny Kittel: To był jego debiut w drużynie Rakowa. Choć na boisku pojawił się na ostatnie 10 minut, zrobił to z czego słynie. Popisał się super techniką i fantastycznym uderzeniem i dał Rakowowi wygraną. Po swym strzale utonął w objęciach swych nowych kolegów.