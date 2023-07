Ulga po triumfie Rakowa. Wszyscy powtarzają jedno nazwisko. "Marzenie"

To był iście szalony wieczór w Częstochowie. Długo zarówno Raków Częstochowa, jak i Karabach Agdam nie potrafiły znaleźć drogi do bramki rywala. Tradycyjnie dla siebie gospodarze trafili do siatki w drugiej części gry. Raków wyszedł na prowadzenie w 55. minucie po golu samobójczym Elvina Cafarquliyeva. W 71. minucie Fabian Piasecki strzelił na 2:0 i wydawało się, że już nic złego piłkarzom Dawida Szwargi w tym spotkaniu się nie stanie. Nic bardziej mylnego. W 73. i 75. minucie azerski zespół doprowadził do wyrównania za sprawą Redona Xhixhi. Na szczęście dla Rakowa na boisku pojawił się Sonny Kittel, który w doliczonym czasie gry posłał bombę w okienko i ustalił wynik spotkania na 3:2 dla polskiego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Osiem goli w meczu potencjalnych rywali Rakowa! Deklasacja. Polak z golem i asystą

Eksperci po meczu Rakowa Częstochowa. "W Baku zagrać swoje"

Sinusoidę nastrojów można było zobaczyć u polskich ekspertów i dziennikarzy, którzy komentowali mecz na Twitterze, ale na koniec dominowała ulga z powodu wygranej mistrza Polski. "Jeśli Raków nie rzuci sobie kłód pod nogi w rewanżu, to jestem dziwnie spokojny o to, że wyeliminują Karabach. Nawet minimalna zaliczka jest dobra na tym etapie. Debiut marzenie Kittela" - ocenił Aleksander Bernard ze Sport.pl.

"Wiadomo, że w rewanżu będzie okropnie ciężko, ale dobrze, że wygrali, bo to jednak daje jakieś nadzieje. No i ten bramkarz Karabachu" - komentował Sebastian Chabiniak z Eleven Sports.

"Brawo Raków! 2-0 byłoby lepsze, ale gol przewagi to i tak dobra zaliczka. Nie ma co marudzić, a bramka w debiucie nowego piłkarza, potencjalnie wielkiej gwiazdy, to świetna sprawa. Teraz tylko zagrać swoje w Baku. Będzie ciężko, ale da się zrobić! Raków wygląda bardzo ciekawie" - to z kolei opinia Piotra Słonki, kryjącego się na Twitterze pod nickiem BuckarooBanzai.

"Dziś Raków miał dwa piękne momenty. Pierwszy (2:0) był "na kredyt". Drugi (3:2) może trochę też, ale tu zagrały również własne aktywa. Czyli Kittel. W rewanżu własne aktywa będą niezbędne. Momenty nie wystarczą" - analizował komentator Viaplay Sport, Rafał Wolski.

"Najlepszy mecz Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach (ever). Czy wystarczy jednobramkowa zaliczka? Pożyjemy, zobaczymy" - ocenił krótko były prezes PZPN-u, Zbigniew Boniek.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Złe wieści dla Lecha przed meczem w Lidze Konferencji Europy

"Świetny mecz do oglądania. Po prostu. Druga połowa to już prawdziwa nawalanka. Po tych prezentach Karabachu na 2:0 zabrakło wyrachowania, wybicia rywala z rytmu. Ale brawo, że Raków to wyciągnął" - napisał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

"To był emocjonalny rollercoaster, ale bardzo godnie reprezentował dziś Polskę Raków Częstochowa. Szacunek za ambicję, walkę do końca i trzy bramki (Sooooony Kittel). Teraz czas na przegrupowanie sił i walkę o awans w Baku" - oceniał Sebastian Staszewski z Interii.

Sonny Kittel zachwycił ekspertów

Strzelec kluczowej, dającej zwycięstwo bramki był zachwalany niemalże przez każdego. "Cały Kittel. Ile on już takich pięknych goli strzelił? Po to go sprowadzono" - stwierdził Marcin Gazda z Eleven Sports.

"Przy 2:2 można było już domniemywać, że Rakow ma za dużo obcokrajowców w składzie. Dobrze, że wszedł Kittel" - żartował Piotr Majchrzak z Viaplay Sport.

Spotkanie rewanżowe Rakowa Częstochowa z Karabachem Agdam zostanie rozegrane w środę 2 sierpnia o 18:00 w Baku.