Sceny w Częstochowie! Raków prowadził 2:0 i nagle szok. Aż nadeszła 91. minuta!

Była 81. minuta, kiedy na boisku pojawił się nowy zawodnik Rakowa i potencjalna gwiazda naszej ligi - Sonny Kittel. Pomocnik, który trafił do mistrzów Polski z HSV, zmienił Władysława Koczerhina, a 10 minut później świętował bramkę w debiucie w nowym zespole.

Niemiec otrzymał podanie od Deiana Sorescu, spojrzał, jak ustawiony był bramkarz Karabachu i kapitalnym uderzeniem z dystansu zdobył trzecią bramkę dla Rakowa. Bramkę na 3:2, która diametralnie poprawiła humory mistrzów Polski.

Humory, które załamały się w dwie minuty. Bo tyle czasu potrzebowali piłkarze Karabachu, by doprowadzić do remisu od stanu 0:2. Obie bramki dla gości zdobył Redon Xhixha. Pierwszą w 73. minucie, sekundy po tym, jak na 2:0 podwyższył Fabian Piasecki. Albańczyk dostał dośrodkowanie z lewej strony od Torala Bajramowa i uderzeniem głową pokonał Vladana Kovacevicia.

Zanim Raków otrząsnął się po stracie pierwszego gola, stracił drugiego. Na prawej stronie akcję przeprowadził Hamidou Keyta, który zagrał tak dobrze, że Xhixha wbił piłkę do bramki Rakowa klatką piersiową.

Raków pokonał Karabach

Raków remisował z Karabachem, mimo że goście robili wszystko, by pomóc mistrzom Polski w wygranej. Obie bramki dla drużyny Dawida Szwargi padły po kuriozalnych błędach przeciwników. W 55. minucie do własnej bramki trafił Elvin Cafarkulijew. Azer wbił piłkę do własnej bramki, mimo że tę po akcji Marcina Cebuli pod rękawicą miał już bramkarz Karabachu.

16 minut później trafił Piasecki. Napastnik Rakowa dostał dośrodkowanie z lewej strony od Stratosa Svarnasa, oddał celny, ale słaby strzał na bramkę Shahrudina Mahammadalijewa. Mimo to, w tylko sobie znany sposób, Azer wpuścił piłkę do bramki.

Raków prowadził 2:0, był w doskonałej sytuacji, mimo że przed przerwą lepsze sytuacje do strzelenia gola miał Karabach. W jednej sytuacji drużyna Szwargi miała szczęście, że w bramkę nie trafił Yassine Benzia. Dwie szanse miał też Leandro Andrade. W pierwszej po jego strzale piłkę z linii bramkowej wybił Zoran Arsenić, a w drugiej piłka odbiła się tylko od słupka.

W końcówce Raków miał sporo szczęścia, bo po zamieszaniu w polu karnym w idealnej okazji goście oddali niecelny strzał. Chwilę później gracze Karabachu wybili piłkę z linii bramkowej. Na szczęście w pierwszej minucie doliczonego czasu gry błysnął Kittel i to Raków jest bliższy awansu.

Rewanż w Azerbejdżanie za tydzień o 18. Wygrany w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagra ze zwycięzcą pary Aris - BATE. W środę w pierwszym spotkaniu Cypryjczycy wygrali 6:2. Jeśli Raków odpadnie z eliminacji LM, to w III rundzie eliminacji Ligi Europy zagrają z przegranym z pary HJK - Molde. We wtorek Finowie wygrali 1:0.