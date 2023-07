Szaleństwo w meczu Rakowa. Tak wyszli na prowadzenie. Kuriozalny samobój! [WIDEO]

We wtorek o 20:15 na stadionie przy Limanowskiego 83 w Częstochowie wybrzmiał pierwszy gwizdek arbitra w meczu II rundy eliminacji do Ligi Mistrzów między Rakowem a Karabachem Agdam. I choć po 45 minutach na tablicy wyników było 0:0, to po zmianie stron Raków nie musiał długo czekać, aby wyjść na prowadzenie.

Raków Częstochowa prowadzi z Karabachem! UEFA rozstrzygnie strzelca bramki... po meczu

Była 55. minuta spotkania, kiedy na stadionie w Częstochowie zapanowała wielka radość. Piłka wpadła do siatki i mistrzowie Polski wyszli na prowadzenie z Karabachem Agdam. Było to trafienie samobójcze, choć póki co nie wiadomo, kto dokładnie strzelił bramkę. Po wstrzeleniu piłki w pole karne przez Marcina Cebulę piłkę dotknął jeden z zawodników Karabachu, który krył Łukasza Zwolińskiego. Niewykluczone, że później futbolówkę dotknął także bramkarz.

W protokole meczowym widnieje nazwisko Elvina Cafarquliyeva, jednak jak ustalił reporter TVP Sport Kacper Tomczyk, sędziowie wahają się jeszcze między nim a bramkarzem Shahrudinem Mahammadaliyevem. Decyzja ma zapaść dopiero po meczu.

Kwadrans później Fabian Piasecki strzelił na 2:0, a fatalny błąd popełnił bramkarz azerskiej drużyny. Wówczas wydawało się, że Raków pewnie zmierza po wygraną. Nic bardziej mylnego. Dwie minuty później, w 73. minucie meczu, Karabach zdobył bramkę kontaktową. A dwie minuty później był już remis 2:2. Kuriozalne pięć minut!

Po stracie dwóch bramek Raków pokazał charakter. W doliczonym czasie gry Sonny Kittel strzelił na 3:2 i mistrzowie Polski mają jedną bramkę zapasu przed przyszłotygodniowym rewanżem, który odbędzie się 2 sierpnia o 18:00.