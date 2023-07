Osiem goli w meczu potencjalnych rywali Rakowa! Deklasacja. Polak z golem i asystą

Raków Częstochowa walczy o wejście do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski mierzą się w drugiej rundzie z Karabachem Agdam. Już wiadomo, że ich potencjalnym rywalem w kolejnej będzie Aris Limassol Mariusza Stępińskiego lub BATE Borysów. Oba kluby zmierzyły się ze sobą nieco wcześniej. Górą z tego starcia wyszli Cypryjczycy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy wygrali Ligę Narodów! Śliwka wychwala Nikolę Grbicia

Aris Limassol rozgromił BATE. O krok od awansu

Kłopoty gości z Białorusi rozpoczęły się już po pierwszym kwadransie. Wtedy to w polu karnym faulował Babicka i do jedenastki podszedł senegalski napastnik Yannick Gomis. Nie pomylił się. Minął kolejny kwadrans i było już 2:0. Podanie Caju mocnym strzałem z centralnej części pola karnego zamienił na bramkę Leo Bengtsson. Do szatni gospodarze schodzili przy okazałym prowadzeniu 3:0, bo pięć minut przed przerwą samobója wbił obrońca BATE Sidi Bane.

Fatalne informacje ws. reprezentanta Polski. Skreślili go

Po zmianie stron na murawie pojawił się polski napastnik Mariusz Stępiński, który zmienił Bengtssona. Po chwili Białorusini zaczęli odrabiać straty. Andriej Kudrawiec zagrał w pole karne, a skutecznym strzałem w dolny róg popisał się Artiom Koncewoj. Po godzinie gry Aris pokonał bramkarza rywala po raz czwarty. Dośrodkowanie z rzutu wolnego Caju trafiło wprost na głowę Gomisa, a ten przymierzył pod poprzeczkę, zdobywając drugą w tym meczu bramkę.

Najgorszy debiut w historii. Pierwsza minuta i trzask. Talent tylko złapał się za twarz [WIDEO]

Mariusz Stępiński bohaterem Arisu. Gol i asysta w końcówce

BATE również odpowiedziało ze stałego fragmentu. Walerij Gromyko zagrał z rzutu rożnego do niepilnowanego Rusłana Chadarkiewicza, a ten z bliskiej odległości trafił na 4:2. Oba zespoły dalej miały ciąg na bramkę. Aktywny był także Mariusz Stępiński, który dochodził do pozycji strzeleckich, ale brakowało mu skuteczności. W końcu Polak zaliczył asystę. Idealnie odnalazł się przy kontrataku, zagrał do wychodzącego Jadena Montnora, a ten z ostrego kąta huknął tuż pod poprzeczkę, zaskakując bramkarza BATE.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Wkrótce Stępiński doczekał się i bramki. W 90. minucie sędzia podyktował rzut karny za faul Boczarewa w szesnastce i podszedł do niego właśnie Polak. Spokojnie uderzył w dolny róg, a bramkarz rzucił się w przeciwnym kierunku. Tym samym ustalił wynik na 6:2 i to Aris jest zdecydowanie bliżej awansu.