Dawid Szwarga jak Juergen Klopp. Zastosował jego sztuczkę. "To niesamowicie wkurzało"

- Będziemy chcieli pokazać swoje DNA - mówił Dawid Szwarga przed meczem z Karabachem. Ale to kompletnie nie był charakterystyczny dla Rakowa Częstochowa mecz. Tutaj solidność niemal zawsze dominuje nad nieprzewidywalnością, a sztywne taktyczne ramy ograniczają ryzyko. Kontrola przy Limanowskiego jest cnotą. "Zamrażanie meczów" przy korzystnym wyniku stało się już niemal tradycją, a czyste konta najczęściej są kluczem do zwycięstw. A tutaj? Zwroty akcji, pełne szaleństwo, opuszczone w końcówce gardy i walka cios za cios. Po meczu nic jednak nie mogło zmącić radości z wyszarpanego w doliczonym czasie gry zwycięstwa 3:2. Choć osiągnięte w stylu do Rakowa niepodobnym, cieszyło jak mało które.

- Tworzy się historia - komentowała jedna z opuszczających trybuny kibicek. A jeszcze więcej o tym meczu powiedział zasłyszany dialog dwóch kibiców:

- Szkoda. Przy 2:0 było już tak dobrze - wzdychał pierwszy.

- Ale dobrze, że uratowali. W Baku będzie ciężko - odpowiedział drugi.

Ulga mieszała się z niedosytem u wielu kibiców.

Kibice Rakowa skandowali "jeszcze jeden", a po chwili znów był remis

Dawid Szwarga czekał na gwizdek kończący pierwszą połowę tuż przy prowadzącym do szatni tunelu. Gdy tylko wybrzmiał, pierwszy zniknął pod szarą folią, a jego asystenci popędzali schodzących z boiska piłkarzy. Raków nie chciał zmarnować ani minuty. Do poprawy było sporo, bo przed przerwą to Karabach stworzył groźniejsze sytuacje, a w tej najlepszej piłka po strzale Leandro Andrade obiła słupek bramki Vladana Kovacevicia. Początek drugiej połowy kazał sądzić, że Szwarga, podobnie jak w meczach z Florą Tallin, znów poprawił swój zespół. Akcje Rakowa były szybsze i odważniejsze, a co najistotniejsze - pozbawione większości błędów, które przed przerwą narażały go na niebezpieczeństwo. Udało się przede wszystkim wyeliminować straty w środku pola, po których Karabach ruszał z groźnymi kontratakami. Ale do czasu.

Nagroda za lepszą grę, przyszła szybko, bo już w 55. minucie, gdy po indywidualnej akcji Marcina Cebuli piłkę do własnej bramki wbił Elvin Cafarqulijew. Niewiele wskazywało na to, by ten mecz miał stać się szalony. To był Raków, jaki znamy. Szwarga przeprowadził trzy zmiany, ale nie tracił nad meczem kontroli. John Yeboah znów wniósł na boisko mnóstwo energii, a Fabian Piasecki podwyższył na 2:0. Rok temu, gdy Artur Rudko z Lecha Poznań popełniał kuriozalne błędy, a Karabach przybliżał się do awansu, to Azerowie mogli zastanawiać się, skąd polski klub wytrzasnął takiego bramkarza. Tym razem było odwrotnie - to Szachrudin Magomiedalijew wydawał się mieć dziurawe ręce, a cieszyli się mistrzowie Polski. Trudno wytłumaczyć, jak azerski bramkarz przepuścił lecący prosto w niego - w dodatku niezbyt mocny - strzał. Kibice Rakowa skandowali wtedy "jeszcze jeden", zachęcając piłkarzy do kolejnych ataków, ale już 5. minut później z niedowierzaniem przecierali oczy: Redon Xhixha dwukrotnie zgubił obrońców Rakowa i wyrównał wynik.

Chwilę później trener Rakowa znów trafił ze zmianą. W 81. minucie wpuścił na boisko Sonnego Kittela, który w tym tygodniu dołączył do zespołu z grającego w 2. Bundeslidze Hamburga SV. Już 10 minut później Niemiec świetnie uderzył sprzed pola karnego i strzelił gola na 3:2.

Pod stadionem sporo taksówek z Warszawy. Pod koniec meczu nikt nie siedział

Półtorej godziny przed meczem wokół stadionu było jeszcze spokojnie. Na mecz szli kibice, obok spacerowały jeszcze rodziny z dziećmi. Ledwie tlił się dym z rozpalanego dopiero grilla. Co kilkadziesiąt metrów mijało się gości z Azerbejdżanu. Nikt ich nie zaczepiał, oni też czuli się swobodnie. Ochroniarz w czapce Rakowa żartował, że jeśli potrzebujemy podwózki z powrotem do Warszawy, znajdziemy ją bez problemu, bo sporo kibiców wspierających Karabach to kierowcy taksówek z Warszawy. Na mecz do Częstochowy przyjechali służbowymi samochodami. W sumie w sektorze gości zasiadło około stu osób nieoszczędzających gardeł. Kto oglądał ten mecz w telewizji, mógł nawet odnieść wrażenie, że przekrzykują oni miejscowych. To jednak zasługa ustawionych bliżej nich mikrofonów, które zbierały dźwięk do transmisji. Byli głośni, ale bez przesady.

Jak więc było z atmosferą na stadionie? Jeszcze przed meczem spiker prosił kibiców z innych trybun, by w ten wyjątkowy wieczór przyłączyli się do dopingu płynącego zza bramki. Ale niewiele z tego wyszło. Gdy najbardziej zagorzali fani zapraszali resztę do wspólnej zabawy, odzew był niewielki. Spora część kibiców siedzących na miejscach wzdłuż bocznych linii, oglądała mecz w spokoju. Długo poderwać ich z krzesełek mogła tylko groźnie zapowiadająca się kontra albo kolejna niezrozumiała decyzja Lukasa Fahndricha. Na sędziego, który w jednej z akcji przegapił trzy faule Karabachu, stosując przywilej korzyści, denerwowali się nie tylko kibice, ale też trenerzy Rakowa Częstochowa. Ale stosunkowo spokojnie na trybunach było tylko do 71. minuty. Pod koniec meczu już niemal wszyscy kibice oglądali mecz na stojąco.

Dawid Szwarga i sztuczka w stylu Juergena Kloppa

O tym, że piłkarski wcale nie zaczyna się wraz z pierwszym gwizdkiem sędziego, wiemy od dawna. Szpiegowanie rywali, konferencje prasowe i ukrywanie kontuzji to część spektaklu. Nawet na ostatniej prostej trenerzy mogą zrobić coś, by choć minimalnie wytrącić przeciwników z równowagi. Swego czasu Juergen Klopp podczas rozgrzewki ustawiał się na środkowej linii boiska plecami do swojej drużyny. Interesowali go tylko rywale. To w nich wbijał wzrok. I tylko on wie, czego wtedy szukał. Informacji o drobnych urazach? Ostatniego natchnienia? Rywale twierdzili, że chodziło mu jedynie o to, by ich zdeprymować. I przyznawali, że faktycznie potrafiło to być irytujące. - Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale to niesamowicie wkurzało, gdy stał kilka metrów od ciebie i śledził każdy krok - przyznał kiedyś Glenn Murray, były napastnik Brighton. Intencji Dawida Szwargi długo nie znaliśmy, ale przed meczem z Karabachem zrobił to samo. Też przez kilka minut wpatrywał się w przygotowania rywali. Zapytaliśmy o to na pomeczowej konferencji prasowej:

- Nie chciałem oglądać rozgrzewki Rakowa, bo prowadziłem je przez dwa lata i już jestem nimi trochę znudzony - zaśmiał się trener. - Czasami mam groźną minę, ale nie sądzę, by ona zdeprymowała czy wystraszyła piłkarzy Karabachu. To okazja, by dostrzec ostatnie rzeczy. Może któryś zawodnik ma problemy? Może nie wygląda na pewnego siebie? Może nie jest skoncentrowany? Może rywal rozgrzewa się w innym systemie niż się spodziewaliśmy? Jest dużo czynników, które można dostrzec - mówił. Jeden z pracowników Rakowa dodał później, że element psychologiczny też jest istotny. - Rywali trochę to deprymuje. Marek Papszun też to robił. Teraz Dawid kontynuuje - przyznał.

Koszmar polskich klubów powrócił. Ale Raków zdołał się podnieść

Dla Rakowa był to kluczowy dwumecz. Nie dość, że w przypadku wyeliminowania Karabachu, byłby pewny gry co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji, to w dodatku w kolejnej rundzie czekał Aris Limassol lub BATE Borysów, czyli teoretycznie zespół słabszy od Karabachu. Tyle że to Karabach był w tym starciu faworytem. To koszmar polskich klubów, który eliminował już z europejskich pucharów Wisłę Kraków (2010), Piasta Gliwice (2013), Legię Warszawa (2020) i Lecha Poznań (2022). W każdym z tych meczów trenerem Karabachu był Gurban Gurbanow, który rozpoczynał pracę w 2008 r. Dawid Szwarga miał wówczas 18 lat i był licealistą. Dla niego środowy wieczór był jak trenerska matura. Samodzielną pracę zaczął tego lata, po odejściu Marka Papszuna i jeszcze nie miał poprzeczki zawieszonej tak wysoko. Debiutował w Lidze Mistrzów, w poprzedniej rundzie z Florą Tallin (1:0, 3:0), po drodze przegrał po rzutach karnych Superpuchar Polski z Legią Warszawa i pewnie pokonał Jagiellonię Białystok (3:0) w lidze. Teraz rywalem był zespół regularnie grający w europejskich pucharach, który w ostatnim sezonie odpadł dopiero w 1/16 Ligi Konferencji po rzutach karnych z KAA Gent. I chociaż latem odeszli dwaj najlepsi strzelcy Ramil Szejdajew i Musa Gurbanli, to w drużynie wciąż zostało dziewięciu zawodników, grających w tamtym spotkaniu.

Wspólny mianownik we wcześniejszych występach Rakowa? Czyste konto w każdym meczu. O przypadku nie było mowy. Dotychczas w czternastu meczach w eliminacjach europejskich pucharów Raków aż w jedenastu zachował czyste konto. Jego bramkarza pokonywali do tej pory tylko zawodnicy Gentu (0:3) i Slavii Praga (2:1, 0:2). Waga traconych goli była jednak bardzo duża, przez co Raków ani razu nie dotarł do fazy grupowej. W pierwszym meczu z Karabachem ta sztuka się nie udała. Przed rewanżem w Baku znów wydaje się, że to solidna gra w obronie może być kluczem do odniesienia sukcesu.