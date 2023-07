Raków może dostać miliony złotych. To nagroda za przegnanie "czarnej bestii"

Za samo rozpoczęcie zmagań w eliminacjach Ligi Mistrzów Raków Częstochowa miał zapewnione 280 tys. euro (około 1,24 mln zł). W pierwszej rundzie mistrzowie Polski w dwumeczu wyeliminowali Florę Tallinn 4:0 i awansowali, co pozwoliło zarobić klubowi już 380 tys. euro (blisko 1,69 mln zł).

Raków Częstochowa w przypadku awansu może zapewnić sobie nawet 13 milionów złotych

W drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów na Raków czeka prawdziwa zmora polskich zespołów w europejskich pucharach. Mowa o Karabachu Agdam, który w swojej historii na przestrzeni ostatnich 13 lat wyeliminował Wisłę Kraków (2010), Piasta Gliwice (2013), Legię Warszawa (2020) i Lecha Poznań przed rokiem. Komentator Canal+Sport nazwał niedawno Karabach "czarną bestią" dla polskich drużyn.

Raków oczywiście gra o ogromny prestiż i historyczny awans do fazy grupowej europejskich pucharów. Jeśli drużynie Dawida Szwargi uda się wyeliminować azerski zespół i awansować do trzeciej fazy eliminacji, to będzie miała zapewniony zarobek w kwocie 480 tys. euro (2,12 mln zł).

Jednocześnie awans gwarantowałby częstochowianom grę w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, co wiązałoby się z premią w wysokości 2,94 mln euro, czyli 13 mln zł. Gdyby jednak Raków został drugim polskim klubem w XXI wieku, który awansowałby do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to wtedy zarobiłby minimum 15,64 mln euro, co daje ogromną kwotę 69,5 mln zł.

Pierwszy mecz Rakowa Częstochowa z Karabachem Agdam w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów odbędzie się w środę 26 lipca o 20:15 na stadionie mistrza Polski. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP Sport, a relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.